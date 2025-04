¿Quién lo lleva mejor? La guerra de estilos entre Eduardo Antonio y Álex Otaola: "Aprende"

La moda se convierte una vez más en el campo de batalla entre dos figuras conocidas del ámbito cubano: el cantante Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, y el presentador Alexander Otaola. Esta vez, la disputa gira en torno a un estilismo que ha generado comentarios, comparaciones… y una respuesta directa.

Todo comenzó cuando Otaola apareció en un evento vestido completamente de blanco, luciendo un sombrero de ala ancha, un estilo que muchos han asociado con los ya icónicos looks que suele llevar El Divo. El gesto no pasó desapercibido para el cantante, quien no tardó en responder desde sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Eduardo Antonio publicó un video donde desfilaba con uno de sus habituales conjuntos blancos, esta vez acompañado por un velo de encaje y botas doradas, elevando su propuesta estética a otro nivel.

En el post, lanzó un mensaje breve pero contundente: “Aprende”.

La imagen compartida por el artista no solo reafirma su particular sentido del estilo, sino que también parece marcar territorio en un ámbito que él considera propio: el de la elegancia excéntrica y teatral.

Las redes sociales rápidamente se hicieron eco del intercambio, y muchos usuarios comentaron sobre quién llevó mejor el look blanco con sombrero.

Mientras unos aplauden la sobriedad de Otaola, otros consideran que El Divo ha dejado claro quién tiene la corona cuando de moda se trata. “Hay niveles”, escribió un seguidor en los comentarios. “Uno lo intenta, el otro lo domina”, añadió otra usuaria.

En esta guerra de estilos, la moda se vuelve discurso y el vestuario, declaración. ¿Quién gana? Eso lo decidirá el público, pero por ahora, El Divo ya dejó claro que no está dispuesto a ceder ni un centímetro de su reinado fashionista.

