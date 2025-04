Instalan quioscos de autoservicio en Miami-Dade para facilitar renovación de la matrícula de los vehículos

Vídeos relacionados:

Los residentes del condado de Miami-Dade ya pueden renovar la matrícula de sus vehículos directamente en supermercados Publix.

La medida forma parte de un programa impulsado por la oficina del Recaudador de Impuestos del condado, en colaboración con la empresa Florida MV Express, para facilitar el acceso a este tipo de trámite sin necesidad de acudir a una oficina gubernamental o utilizar plataformas en línea.

Han sido instalados cinco quioscos en tiendas Publix ubicadas en zonas de alto tránsito:

-15771 SW 152nd Street, Miami.

-20201 SW 127th Avenue, Miami.

-7550 NW 104th Avenue, Doral.

-1920 West Avenue, Miami Beach.

-891 N. Homestead Boulevard, Homestead.

Estas locaciones fueron seleccionadas por su accesibilidad y por formar parte de la rutina diaria de muchos residentes.

Cómo utilizar los quioscos

El funcionamiento de los quioscos está automatizado y guiado paso a paso.

Los usuarios deben:

-Ingresar el número de PIN recibido previamente por correo, o el número de placa del vehículo.

-Introducir la fecha de nacimiento del propietario principal registrado.

-Seguir las instrucciones del sistema.

-Realizar el pago con tarjeta de débito o crédito (algunas máquinas pueden aceptar efectivo).

Obtener al instante:

-La calcomanía actualizada.

-El comprobante impreso de la renovación.

El recibo de la transacción.

Todo el proceso toma menos de dos minutos, según lo informado por las autoridades.

Elegibilidad y restricciones

Los quioscos permiten renovar matrículas de vehículos que no requieren la emisión de una nueva placa y que no tienen infracciones activas como licencias suspendidas o peajes sin pagar. No se requiere presentar documentos adicionales como certificados de seguro.

No se pueden procesar en estos dispositivos:

-Vehículos autónomos.

-Embarcaciones.

-Vehículos oficiales o del gobierno.

-Casas móviles.

-Placas personalizadas o de la Guardia Nacional.

-Registros IRP.

-Permisos o carteles de estacionamiento.

Costos del servicio

El uso del quiosco conlleva un cargo de $4.50 por transacción más una tarifa de procesamiento del 2.3% por pagos con tarjeta.

Estos montos son gestionados por Florida MV Express, y la oficina del recaudador no recibe ingresos por estas comisiones.

Aun así, según la información oficial, esta vía resulta más económica que realizar el trámite por internet o de manera presencial.

Declaraciones oficiales

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade, explicó que la iniciativa busca modernizar el acceso a los servicios públicos esenciales.

“Nuestra responsabilidad es hacer que el gobierno sea más accesible, eficiente y receptivo a las necesidades de nuestros residentes. Al introducir quioscos de autoservicio en lugares cotidianos, estamos eliminando barreras y modernizando la forma en que los ciudadanos interactúan con los servicios públicos esenciales", dijo.

Fernández también destacó la elección de supermercados Publix como aliados del proyecto:

“Queremos que el gobierno esté presente donde vive la gente. Con estos quioscos, no solo ganamos en eficiencia, sino que le devolvemos tiempo a los ciudadanos", indicó.

Aclaró además que quienes prefieran un enfoque más tradicional seguirán teniendo la opción de acudir a las oficinas del condado.

“Las personas que no tengan esa facilidad con la tecnología también seguimos atendiéndolas en persona; pueden venir y se les explica", concluyó.

Plazos de renovación

Los residentes pueden utilizar los quioscos para renovar la matrícula de sus vehículos desde 90 días antes de la fecha de vencimiento y hasta ocho meses después, aunque podrían aplicarse recargos por pagos atrasados.

Más información

Para conocer más detalles sobre el servicio y verificar la elegibilidad del vehículo, los usuarios pueden acceder al sitio web oficial del Recaudador de Impuestos del condado: mdctaxcollector.gov.

Preguntas frecuentes sobre la renovación de matrículas de vehículos en Miami-Dade