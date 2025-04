Joven cubano protagoniza increíble hazaña: Corre 160 km de Guanabo a Varadero

Vídeos relacionados:

Jan Carlos Núñez García, un joven residente en La Habana, ha roto un récord nacional al correr 160 kilómetros entre Guanabo y Varadero, sumando un maratón que corrió en esta última localidad.

La hazaña fue completada el pasado 29 de marzo, según ha recogido la prensa oficialista. El ultramaratonista de 25 años, cocinero de oficio, comenzó la carrera a las 4:00 pm. de ese día para llegar a tiempo a la VI Edición de la Maratón de Varadero, que tuvo lugar el 30 de marzo.

Lo más leído hoy:

"La ruta surgió porque yo quería hacer algo grande para el maratón de Varadero. Esa idea venía caminando desde hace rato, así que un día me levanté y decidí hacerlo. Me gustó esa ruta por todo el litoral. No creo que haya otra explicación. Lo que sí quería era hacer los 160 kilómetros. El tema de la distancia sí me preocupaba, sin importar hasta dónde llegara", dijo sobre su recorrido.

El trayecto más difícil, confesó, fue en los kilómetros cercanos a la ciudad de Matanzas. Desde ahí, los 40 km restantes a Varadero fueron "una pesadilla total": "Ya yo iba con los zapatos mojados, el cansancio a un nivel muy alto y entonces me sentí un poco frustrado, porque estaba superando la barrera de los cien kilómetros y eso parecía un muro interminable".

La clave para no claudicar fue plantearse concluir tramos cortos. La carrera transcurrió entre el esfuerzo y el llanto por el cansancio.

"Corrí muchos kilómetros llorando, pero no porque ya no pudiera más, sino era para liberar el estrés, y eso fue una cosa me ayudó", dijo.

Luego de haber concluido la meta, se propone participar en eventos internacionales y correr toda Cuba: "Aspiro a recorrer la Isla desde Cabo de San Antonio hasta Punta de Maisí. Creo que sería la prueba de que estoy listo para un evento mucho más grande. Creo que sería mi último entrenamiento".

A su entrenamiento se sumaron su compañero de equipo July Peláez Díaz y el medallista de plata olímpico Rodolfo Falcón, que lo ayudó a perfeccionar su técnica.

Preguntas frecuentes sobre la hazaña del joven cubano que rompió récord corriendo de Guanabo a Varadero