Detienen nuevamente a mujer acusada de robarles miles de dólares en joyas a ancianos en Miami

En un caso que ha conmocionado a la comunidad, Katherine Angulo Rivera, de 27 años, fue arrestada por segunda vez en menos de un mes tras ser acusada de robarle miles de dólares en joyas a personas mayores.

La nueva detención ocurrió luego de que una de las víctimas, que había sido engañada por Angulo Rivera, la identificara tras ver su imagen en los reportajes de Telemundo 51.

Ahora son tres los ancianos que la acusan de aprovecharse de su vulnerabilidad y confianza, empleando un método de fraude que los ha dejado sin sus valiosas pertenencias.

Según las autoridades, Angulo Rivera se presentaba como una persona amable que buscaba ganarse la confianza de los residentes de la tercera edad, especialmente de aquellos que hablaban español, para así cometer sus delitos.

El modus operandi: Un fraude con "limpieza" de joyas

La investigación de la Policía ha revelado que Angulo Rivera utilizaba un patrón de engaño similar en todos sus robos.

Se presentaba en las casas de sus víctimas, generalmente personas mayores que vivían solas o en parejas, brindándose para realizar tareas domésticas o comprar objetos viejos como espejuelos rotos o marcos de fotos. Una vez se ofreció a limpiar las joyas de las personas, diciendo que las dejaría como nuevas.

Tras ser arrestada a inicios de mes y quedar en libertad bajo fianza, ha sido fue detenida nuevamente, esta vez por robar 30,000 dólares en joyas a una mujer de 70 años en el condado de Miami-Dade.

En esta última comparecencia ante el tribunal, Angulo Rivera fue informada de los cargos que enfrentaba, entre ellos abuso y explotación de un adulto mayor, así como robo en primer grado.

La jueza le impuso una fianza de 15,000 dólares por los nuevos cargos y le prohibió cualquier contacto con las víctimas, ya sea de manera directa o indirecta.

Esta nueva captura de Katherine se produjo cuando la víctima del robo la reconoció en un reportaje en la televisión emitido a principios de mes. La anciana la identificó después de ver su imagen y la reportó a las autoridades.

La Policía de Miami ha informado que se cree que aún hay más víctimas, ya que Angulo Rivera viajaba desde Kissimmee al sur de Florida específicamente para cometer estos robos.

Durante sus estafas, utilizó tácticas diseñadas para ganarse la confianza de las personas mayores, aprovechando la vulnerabilidad de su edad y la tendencia a confiar en quienes les ofrecen ayuda.

Un patrón de fraude que ha dejado huella en la comunidad

El modo de operar de Angulo Rivera ha dejado una estela de víctimas en su camino, todas ellas personas mayores que, confiando en su amabilidad, le permitieron entrar en sus hogares.

Su primer arresto ocurrió a principios de mes, cuando fue acusada de hurtarles joyas a varios residentes del vecindario de Flagami. Pagó 7,500 dólares de fianza y salió libre, pero la Policía advirtió que la investigación seguía abierta y que podrían surgir más cargos.

En aquel entonces trascendió la historia de Nelsa Silvana, de 81 años, quien contó que la mujer llegó a su casa y se ofreció a limpiarle sus joyas. Una vez dentro, las puso en una taza con una solución desconocida y las tapó con una servilleta.

Después de una hora, cuando Nelsa intentó verificar las prendas, descubrió que habían desaparecido, al igual que la mujer. La pérdida fue estimada en unos 2,000 dólares, aunque lo más importante es su valor sentimental.

En un comunicado, el jefe del Departamento de Policía de Miami, Manny Morales, expresó su preocupación por los métodos utilizados por la acusada.

"Esta sospechosa se aprovechó de la bondad y vulnerabilidad de nuestros residentes mayores con un plan calculado y despiadado. Estoy orgulloso de los agentes de patrulla y detectives que la encontraron, y animamos a cualquiera que haya sido víctima o haya tenido contacto con ella a que se presente", expresó.

La Policía pide la colaboración de la comunidad

Las autoridades instan a cualquier persona que haya sido víctima de este tipo de fraude a que se comunique con la Unidad de Robos del Departamento de Policía de Miami.

Los oficiales también recuerdan que pueden presentarse de manera anónima a través de Crime Stoppers al 305-471-8477, o enviando un mensaje de texto al 274637 con el código CSMD.

Aunque se logró capturar a Angulo Rivera, las víctimas de sus fraudes continúan luchando para recuperar lo que les fue arrebatado, tanto en términos económicos como sentimentales.

A medida que avanza la investigación, es probable que se presenten más cargos y que se descubran más afectados por el fraude.

La importancia de la prevención y la protección de los mayores

Este caso resalta la importancia de la vigilancia y la protección de los adultos mayores frente a fraudes y estafas.

Las autoridades recomiendan que las personas mayores no acepten servicios no solicitados en sus hogares, especialmente de individuos que no conocen.

Además, se les insta a mantener una comunicación constante con familiares o amigos cercanos y a estar alerta ante cualquier comportamiento sospechoso.

