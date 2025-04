El boxeador cubano Yordenis Ugás no se guardó nada y decidió mostrarle al mundo que está enamorado. En una historia que compartió en su cuenta de Instagram, publicó una foto abrazado con una joven rubia y le dedicó un mensaje donde agradece su respeto, amor y buena energía. La protagonista de la imagen es Olivia, una influencer cubana que no tardó en compartir la misma imagen en sus historias, acompañándola con un mensaje igual de romántico. "Love you my baby", puso.

Aunque esta es la primera vez que ambos hacen pública su relación, para muchos no fue una sorpresa. Desde hace semanas, Ugás venía muy pendiente de las publicaciones de Olivia, dejando likes en casi todas y comentarios que iban mucho más allá de una simple cortesía...

Lo más leído hoy:

Captura de Instagram

Olivia, de 26 años, ha ido ganando notoriedad en Instagram, donde acumula más de 51 mil seguidores. Su perfil mezcla sesiones de fotos con estilo, mensajes motivacionales y reflexiones personales, todo con una estética muy cuidada. La joven estaría radicada en Miami, desde donde ha ido construyendo una presencia digital con mucha personalidad.

Por ahora, la pareja no ha revelado cuándo comenzó su historia, pero está claro que la conexión viene de hace unas semanas. La interacción constante en redes sociales y ahora esta muestra pública de cariño no dejan dudas: están viviendo un momento especial y no temen compartirlo con sus seguidores.

Con esta confirmación, Ugás se muestra en una etapa personal más serena y se deja ver sonriente y tranquilo junto a Olivia, quien parece haber llegado para acompañarlo con estilo, energía y una conexión que, por lo que se ve, no para de crecer.

¿Qué les parece la pareja que forman?

Preguntas frecuentes sobre Yordenis Ugás y su vida personal