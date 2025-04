Vídeos relacionados:

Daddy Yankee está decidido a cerrar todos los capítulos pendientes con su exesposa Mireddys González, y no solo en lo sentimental. Esta vez, el ícono del reguetón ha solicitado al Tribunal de San Juan disolver varias empresas que fundó durante su matrimonio, alegando que ya no hay espacio para trabajar juntos ni en el amor… ni en los negocios.

Entre las compañías que el cantante quiere dejar atrás están Los Cangris Inc., Green Wall Luxury LLC, Crabby Cottage LLC y C & C Artistic Management Corp., creadas para manejar inversiones, propiedades e incluso parte de su carrera artística. Según los documentos legales, Daddy Yankee alega que González aún tiene el control total de varias de estas entidades, incluyendo ingresos por el alquiler de al menos diez propiedades, mientras él está totalmente al margen.

Esta no es la primera vez que el artista pone el foco en su ex en los tribunales. En marzo, presentó una demanda por 250 millones de dólares contra Mireddys y su hermana, alegando mala administración y daños económicos relacionados con otras empresas como El Cartel Records. Parece que el divorcio, formalizado en febrero, trajo mucho más que una separación sentimental.

El cantante, que ya recuperó el control de Los Cangris Inc. en diciembre pasado, busca ahora cerrar este capítulo con la ayuda del tribunal, invocando leyes locales que permiten disolver empresas cuando las partes no logran ponerse de acuerdo. En resumen: cada uno por su lado, y sin cuentas en común.

Por su parte, Mireddys no se ha quedado callada. Su abogada, Mayra López Mulero, asegura que el caso ha sido sacado de proporción y usado para afectar la imagen pública de su clienta. Mientras tanto, Daddy Yankee parece enfocado en limpiar el tablero y avanzar hacia nuevos proyectos... esta vez, en solitario.

