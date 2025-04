Revelación de sexo del bebé de Lele Pons y Guaynaa termina en tensión y una avalancha de críticas tras peligrosas caídas

Lo que prometía ser un momento inolvidable para Lele Pons y Guaynaa durante la revelación del sexo de su bebé, terminó convirtiéndose en un episodio lleno de tensión, gritos y una lluvia de críticas en redes sociales.

El evento incluyó una "explosión" de color rosa para anunciar que la pareja está esperando una niña. Sin embargo, el momento épico se vio opacado por dos peligrosas caídas de Lele Pons, quien perdió el equilibrio al resbalar en el escenario completamente cubierto de pintura rosa.

Las imágenes muestran cómo la embarazada termina en el suelo de rodillas en dos ocasiones, sin que nadie pudiera auxiliarla a tiempo, pues Guaynaa se había alejado de su lado para celebrar la noticia.

Aunque Lele logró ponerse pie, reír y gritar de felicidad junto a un Guaynaa que finalmente llega a su lado después de las caídas, los comentarios, sobre todo las críticas, no se hicieron esperar en redes sociales.

El medio Hola tuvo la exclusiva de este momento y luego de haber publicado el video completo lo editaron para que no se vieran las caídas de Lele y hasta limitaron los comentarios en la publicación, pero ya varios medios lo habían replicado, y rápidamente se volvió viral, aunque no por las razones más idóneas.

Muchos seguidores expresaron su preocupación por la seguridad de la futura madre, criticando la decisión de realizar un evento de este tipo con elementos tan resbalosos, la reacción de Guaynaa al alejarse de su esposa y a Lele por llevar unos zapatos altos y de tacón fino estando embarazada.

“No puedo creer que hicieran eso, como puso en peligro su vida y la del bebé”; “Se pone unos tacos altísimos Dios mio”; “Cada vez hacen más tonterías con tal de llamar la atención, ser lo más novedoso posible no importa si es a costo de tu integridad física o moral”; “Ese hombre cómo va a irse así dejando a la embarazada vulnerable, la cabeza no le da para protegerla Dios mío como será cuando nazca la criatura”; “Esa caída me dio angustia, ansiedad y traumas”; “Por qué hacer una revelación así de peligrosa cuando hay tantas maneras bonitas... Ojalá que con esa caída la bebé este bien y la mama también”; “Tanto show para que nadie fuera abrazarla por la bienvenida de la bebé, esa caída y doble y aparte ni el papá del bebé fue abrazarla, aquí es donde nos damos cuenta que entre más sencilla sea es mejor”; “Lo que se inventan los ricos, tener dinero no es sinónimo de inteligencia. Casi termina la felicidad en un hospital”, opinaron internautas en las redes.

