Cubano desvela las cosas que le gustan de República Dominicana: "El barrio, quitando los carros, es lo mismo que en Cuba"

Un joven cubano en República Dominicana ha provocado una ola de reacciones en TikTok tras compartir un video en el que enumera las cuatro cosas que más le gustan de vivir en ese país caribeño y una que no puede soportar: las habichuelas con dulce.

En el clip, compartido por el usuario @kristiano_beats, el joven afirma sentirse como en casa al vivir en un barrio dominicano. “Tú estás en Cuba, es lo mismo que en Cuba, el mismo barrio, lo mismo todo”, dice en su grabación, que ha sido vista más de 255 mil veces en la plataforma. Añade que la gente dominicana es cálida y extrovertida, y que le gusta mucho la variedad de productos que hay en los colmados, donde hay de todo y se puede comprar "sin libreta".

Otro de los aspectos que valora es el clima, que describe como caluroso y similar al cubano. Sin embargo, su único "pero" es un elemento tradicional de la gastronomía dominicana: “Lo único único que no me gusta, y lo siento para el dominicano, es la habichuela con dulce. No hay cubano que yo crea que se va a comer eso”, declaró.

Las redes reaccionan: entre orgullo nacional y risas compartidas

La publicación generó más de 2.000 comentarios, entre los que abundan muestras de hospitalidad, humor, orgullo nacional y debates culturales. Muchos dominicanos defendieron con pasión las habichuelas con dulce, un plato típico de Semana Santa, mientras que otros usuarios —incluidos algunos cubanos— reconocieron que tampoco han logrado acostumbrarse a su sabor.

“Te lo pierdes”, escribió una usuaria dominicana, mientras otra le respondió: “Eso es porque no la has probado bien hecha”. Un cubano comentó: “Yo también estoy aquí y no paso las habichuelas con dulce”. La frase “no soy aguilucho”, en alusión a no simpatizar con el popular equipo de béisbol Águilas Cibaeñas, también desató carcajadas y comentarios divididos sobre rivalidades deportivas locales.

Además, varios usuarios destacaron que las similitudes entre cubanos y dominicanos van más allá del lenguaje o el clima. “Conclusión: estás en Cuba Premium”, ironizó un seguidor. Otros añadieron mensajes más emotivos como: “Los cubanos siempre serán bienvenidos en RD” o “Espero que Cuba algún día sea libre”.

Testimonios similares: una constante en TikTok

Este testimonio no es el único que ha llamado la atención en redes sociales. En marzo pasado, una cubana recién llegada a Punta Cana se volvió viral al entrar por primera vez a un supermercado, impresionada por la variedad de productos disponibles. “¿Estos ajos son de adorno?”, preguntó con asombro, reflejando el contraste con la escasez en su país.

También ha sido muy comentado el caso de Eliza, una joven que describió su experiencia en Santo Domingo como reveladora. Elogió la hospitalidad dominicana, el transporte moderno, la facilidad para emprender y hasta la velocidad del internet. “Aquí los videos se suben como un cohete”, dijo en su video, que también fue muy compartido.

Por su parte, Claudia Jauregui, otra joven cubana residente en República Dominicana, agradeció en TikTok la forma en que ha sido acogida. “Ya como mangú, mofongo, y sé decir 'dame un chin'”, bromeó, mostrando cómo ha incorporado parte de la cultura dominicana sin dejar atrás sus raíces cubanas.

Un fenómeno cultural en expansión

Estos relatos virales en redes sociales no solo divierten, sino que también arrojan luz sobre la experiencia migratoria de los cubanos en el Caribe. Entre el choque cultural, la adaptación y el agradecimiento, los testimonios muestran una conexión especial entre ambos pueblos, forjada en la cercanía geográfica, las similitudes del carácter caribeño y, sobre todo, en la solidaridad entre naciones.

