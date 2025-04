Un emotivo video de una cubana reencontrándose con su familia ha conmovido a muchos usuarios en redes sociales. Las imágenes muestran a Milena (@milenita9712 en TikTok), la protagonista, abrazando entre lágrimas a su madre y otros familiares en una humilde vivienda de madera ubicada en el campo. "Me sentí en casa otra vez después de tanto tiempo", escribió junto a las escenas del esperado momento.

Sin embargo, la ternura del reencuentro no fue suficiente para frenar una oleada de críticas. Decenas de personas reaccionaron cuestionando el contraste entre el aparente alto costo del viaje —que incluyó la renta de un automóvil— y las condiciones precarias de la casa donde reside su familia. "Con lo que vale ese carro y el viaje, les compras una casa", comentó un usuario. Otros hablaron de gastos de hasta ocho mil dólares, cifra que, según afirmaron, bastaría para construir una vivienda en el campo cubano.

Varios internautas expresaron frustración ante lo que perciben como un gasto mal dirigido. "No rento ese carro y lo compro en bloques para arreglarle la casita", dijo otro usuario. La casa, de madera vieja y techos de fibrocemento, fue calificada por muchos como "peligrosa" e "indigna".

Pero no todo fueron ataques. Un amplio grupo de seguidores defendió a Milena, señalando que nadie debería decidir por ella cómo gastar su dinero. Además, recordaron que en Cuba muchas personas mayores se resisten a abandonar sus hogares por razones emocionales. "Tiene valor sentimental, no todo el mundo quiere mudarse aunque puedan", argumentó una joven. Otra dijo: "Ella no les pide a ustedes para alquilar el carro".

La polémica también abrió un espacio de reflexión sobre las condiciones de vida en la isla. Mientras algunos pedían comprensión por la difícil situación económica de muchos cubanos, otros recordaban que lo verdaderamente importante es el amor familiar. “Esa casita humilde tiene más felicidad que muchos palacios con corazones vacíos”, escribió una mujer conmovida. También hubo quienes compartieron sus propias historias de nostalgia y deseo de reencontrarse con sus seres queridos en Cuba.

Milena, sin referirse directamente a las críticas, respondió a algunos comentarios agradeciendo el cariño y asegurando que su familia siempre la ha querido. “Son mejores que muchas personas que he conocido fuera”, escribió. Más allá de la controversia, su video ha despertado sentimientos profundos en miles de emigrados cubanos, que sueñan con volver a abrazar a los suyos, aunque sea por un momento.

