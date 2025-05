Cubano Antuan Obregón gana concurso Mister Grand International 2025

El modelo cubano Antuan Obregón Medina fue coronado como Mister Grand International 2025, alzándose con uno de los títulos más codiciados en los certámenes de belleza masculina a nivel mundial.

El evento, celebrado hace tres días, reunió a destacados representantes internacionales. El joven cubano brilló entre los finalistas, imponiéndose frente a competidores como el representante de Argentina, que terminó en el segundo puesto.

"Me siento muy feliz por el resultado obtenido. Ha sido una experiencia maravillosa muy difícil de olvidar. Estoy agradecido con todos los que me apoyaron y estuvieron pendientes del concurso", expresó Antuan tras recibir el galardón.

Antuan es un nuevo rostro del modelaje masculino en Cuba y en el mundo. Nació en Mayabeque, tiene 23 años y mide 1,93 metros de estatura.

Luce un precioso cabello rubio oscuro que combina con sus bonitos ojos verdes. Es técnico en Cultura Física y está terminando sus estudios para obtener la Licenciatura.

Este joven apasionado del deporte no se salta un entrenamiento. Fue seleccionado por el Equipo Nacional de Fútbol de Cuba Sub17, Sub 20, Sub 23 y Mayores.

A finales de 2024 se convirtió en Mister Cuba. Es uno de los modelos de la colección Resort de Alfa Male.

Mister Grand International es un concurso de belleza masculina que promueve una imagen integral de los hombres, destacando no solo su apariencia física, sino también su compromiso social y valores humanos.

El concurso, en la región de Latinoamérica, se realizó en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, entre el 24 y el 29 de abril. El cubano se llevó el trofeo dorado a casa.

Este logro posiciona a Cuba por tercera vez en la élite del certamen internacional y abre nuevas puertas en la carrera de Obregón, quien podría representar al país en competencias como Mister Internacional, donde se disputa el título de “Hombre más guapo del mundo”.

