Karol G encendió Medellín con la premier de su documental Karol G: Mañana fue muy bonito, un evento lleno de emociones donde compartió con fanáticos y amigos cercanos. El material, que estará disponible en Netflix a partir del 8 de mayo, ofrece un recorrido por su carrera y también abre una ventana a su lado más personal, incluyendo detalles nunca antes revelados sobre su vida sentimental.

Uno de los momentos más comentados del documental tiene que ver con su relación pasada con Anuel AA. Aunque la cantante no menciona su nombre directamente, describe una etapa de su vida marcada por la angustia emocional. “Me despertaba y sentía que me iba a morir”, confiesa en una de las escenas, describiendo una relación donde perdió su autoestima y sentía que no podía disfrutar de su éxito.

Mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí

La relación entre ambos comenzó en 2018, poco después de colaborar en el tema "Culpables". Durante tres años fueron una de las parejas más mediáticas del género urbano, pero en 2021 confirmaron su ruptura. En el documental, Karol revela que salir de esa relación fue uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado, aunque también fue un punto de quiebre para su crecimiento personal.

A pesar de todo, la artista supo transformar ese dolor en arte. Muchas de sus canciones más honestas surgieron de ese proceso y, según cuenta, fue una forma de sanar y conectar con otras personas que atravesaban historias similares. “Por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que no saben cómo expresar lo que sienten”, afirma.

Actualmente, Karol G mantiene una relación estable con el también reguetonero Feid y se muestra en paz con su presente. Mañana fue muy bonito no solo explora su ascenso en la música, sino también el camino emocional que la llevó a ser una voz femenina poderosa y auténtica dentro del género urbano.

