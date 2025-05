Vídeos relacionados:

Georgina Rodríguez hizo su gran debut en la Met Gala 2025 con un look fiel a su estilo: un vestido negro lencero de Vetements, ceñido al cuerpo y con una gran abertura que dejaba ver casi toda su pierna. La alfombra azul del Museo Metropolitano de Nueva York fue el escenario de su entrada, pero su elección no convenció a todo el mundo...

El diseño, de tirantes finos, escote en pico y encaje, iba acompañado de una cola elegante y unas joyas de infarto: una gargantilla con diamante amarillo de Chopard, anillos a juego, y como toque curioso, un tatuaje temporal en el brazo con el nombre de la marca. El peinado wet look y el maquillaje natural completaron este estilismo seductor.

Pero no todo fue aplauso. En redes sociales, muchos criticaron que su look era demasiado simple para un evento de este nivel. Además, le reprocharon no haber interpretado bien la temática de este año, “Superfine: Tailoring Black Style”, que celebraba el estilo del dandismo negro. “Esperaba más” y “No entendió el dress code” fueron comentarios recurrentes.

Aun así, su presencia marcó un momento importante en su camino como figura de la moda. Georgina lleva tiempo haciendo apariciones en alfombras rojas, desfiles y campañas, y esta invitación a la Met confirma su peso creciente en ese mundo.

Algunos incluso vieron en su look un guiño a Lady Di, quien en 1996 lució un vestido negro muy similar en su única aparición en la Met Gala.

Sin Cristiano a su lado, pero con seguridad y presencia, Georgina se plantó frente a las cámaras con actitud. ¿Su vestido fue el más llamativo? Puede que no. Pero estar en la Met ya es, para muchos, una victoria en sí misma.

