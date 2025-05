Zapato en mano y con actitud: La Cintumbare hace suyos versos de Celia Cruz para enviar mensaje a sus detractores

La Cintumbare sabe cómo llamar la atención de seguidores y detractores, y a estos últimos decidió enviarles un mensaje en redes sociales, pero con bastante ritmo.

La polémica influencer cubana escogió nada más y nada menos que unos versos de Celia Cruz de su icónico tema “Bemba colorá” para lanzar una fuerte indirecta.

“Zapato que yo me he puesto y lo boté al basurero, zapato que yo me he puesto y lo boté al basurero, viene otra y lo recoge, yo, yo me lo puse primero”, tararea La Cintumbare con zapato en mano y un lenguaje corporal que decía más que mil palabras, mientras de fondo se escucha la voz de La Reina de la Salsa.

Pero eso no fue todo, a través de sus historias de Instagram, la influencer compartió también una serie de frases motivacionales que, aunque disfrazadas de superación personal, parecían seguir cargadas de mensajes dirigidos a quienes la critican.

“Me pueden quitar todo. El dinero, la comodidad, las oportunidades. Pero jamás podrán quitarme la mentalidad con la que lo conseguí. Y mientras siga en pie, lo voy a recuperar todo… con intereses”, dice una de ellas.

Después, publicó otra historia que afirmaba: “La reina solo se mueve para decir jaque mate, así que calladita, enfocada y cumpliendo mis objetivos”. Una declaración que deja entrever su estrategia de mantenerse discreta mientras trabaja en silencio para sorprender con resultados contundentes

Con estas publicaciones, La Cintumbare continúa cultivando su personaje fuerte, frontal y determinado, reafirmando que su presencia en redes no pasa inadvertida. Si algunos pensaron que la deportación a Cuba sería su fin, nada está más lejos de la realidad.