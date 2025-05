Un video compartido en TikTok por el usuario @alexanderlores1 ha tocado el corazón de miles de cubanos dentro y fuera de la isla. En las imágenes, se ve a un joven vestido con camiseta amarilla y jeans caminando con los brazos extendidos por una calle polvorienta hasta que es recibido con abrazos apretados por su familia. Un padre que no quiere soltar, una madre entre lágrimas, y un niño que lo abraza con fuerza: una escena que refleja la intensidad de esos reencuentros que solo los cubanos pueden entender en su total dimensión.

Las reacciones no se hicieron esperar. Cientos de usuarios comentaron conmovidos: “Yo aquí emocionada disfrutando los reencuentros con la familia de personas que no conozco… hasta que Dios me deje abrazar los míos”, escribió una seguidora. Otro comentó: “Final… qué sentimiento más lindo, bendiciones campeón, no te conozco pero me alegra ver que mis cubanos logren ver a su familia”.

Lo más leído hoy:

Para muchos, estos reencuentros van más allá de lo personal: “Puede haber política, pero la sangre, los lazos de amor, nos harán volver a nuestra isla”, escribió otro usuario. Y es que, como resumió otro cubano: “Siempre que hayan familias en Cuba, existirán razones muy fuertes para regresar”.

El video acumula cientos de mensajes con lágrimas virtuales, bendiciones y anhelos propios. Algunos lloran por los desconocidos, otros cuentan los días para que les toque su momento. “Yo voy a Cuba y ya no encuentro al mío…”, escribió una mujer conmovida. “Ese abrazo reinicia el alma”, resumió otra usuaria.

Estos encuentros no solo son personales, sino también colectivos: nos recuerdan que, para muchos emigrados, volver a abrazar a la familia es sanar un pedazo del alma. Son escenas cotidianas, pero profundamente transformadoras, que conectan a toda una nación dispersa en el exilio con sus raíces más íntimas.

Preguntas frecuentes sobre reencuentros familiares en Cuba