Juzgan a adolescente responsable de accidente que cobró la vida a tres cubanas en Hialeah

Maykoll Santiesteban, un adolescente de 16 años, enfrenta juicio tras declararse culpable por un accidente automovilístico que causó la muerte de tres mujeres cubanas en abril de 2024, informó NBC Miami.

El incidente, que conmocionó a la comunidad de Hialeah, ocurrió cuando Santiesteban, entonces de 15 años, conducía sin licencia el vehículo de sus padres a más de 80 mph en una zona de 30 mph, impactando una SUV en la que viajaban las víctimas.

Las fallecidas fueron identificadas como Yarina García Hernández, de 39 años; su tía, Gloria Hernández Molina, de 71 años; y Liliana Hernández Molina, de 66 años, madre de Yarina y hermana de Gloria, quien falleció cinco meses después del accidente debido a las heridas sufridas.

Santiesteban fue arrestado y enfrentó el proceso como adulto, incluyendo tres cargos de homicidio vehicular, conducción temeraria y manejar sin licencia causando daño.

Aunque inicialmente se declaró no culpable, en febrero de 2025 cambió su declaración a culpable, dejando la sentencia en manos de la jueza encargada del caso.

Durante la audiencia, la jueza le informó que enfrenta una posible condena de hasta 65 años de prisión. Sin embargo, la defensa espera una sentencia más leve, que podría incluir una combinación de prisión, arresto domiciliario y libertad condicional, sumando hasta seis años bajo el estatus de "delincuente juvenil".

La comunidad y los familiares de las víctimas han expresado su dolor y la necesidad de justicia.

Bob García, esposo, padre y cuñado de las fallecidas, manifestó: "Lo que más siento en mi vida es que se me murió mi hija, mi cuñada y mi mujer. A mí no me importa que le metan mil años o que le metan tres días, a mí lo que me importa es que le metan lo que se merece, porque el que está condenado de por vida soy yo y mi familia".

