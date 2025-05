Daniela Reyes se emociona hasta las lágrimas y se sincera con sus fans: "Las redes sociales no son la vida real"

La influencer cubana Daniela Reyes abrió su corazón en una serie de historias de Instagram en las que compartió una poderosa reflexión sobre la diferencia entre lo que se muestra en redes sociales y la realidad que se vive puertas adentro.

“No quisiera nunca que ustedes se hicieran una imagen que no es. Yo sé que es muy difícil en las redes sociales que las cosas sean 100 por ciento reales porque uno de cuida mucho y uno como que mantiene siempre su propia burbuja o al menos yo, a pesar de que soy muy abierta con ustedes, trato de tener esa burbuja y solo traerles por aquí cosas lindas que puedan o hacer reír, motivarlos o entretenerlos, pero algo que sí quiero es que ustedes siempre recuerden que las redes sociales no son la vida real”, aclaró la youtuber

Captura Instagram / Daniela Reyes

Daniela, que reside actualmente en Estados Unidos, confesó entre lágrimas lo difícil que ha sido este nuevo proceso migratorio. “Ustedes saben que yo llevo unos meses aquí en Estados Unidos y este proceso ha sido súper duro para mí, solamente yo y mis padres... me da hasta sentimiento... qué boba soy”, dijo antes de tener que cortar el video por la carga emocional del momento.

La influencer explicó que, aunque se muestra siempre positiva y comparte contenido alegre, no todo lo que se ve en las redes refleja la totalidad de lo que vive día a día: “No quiero ponerme triste ni nada, pero me pongo emocional porque sí ha sido una etapa difícil para mí, y cualquiera que me ve por las redes piensa que yo he estado todos estos meses viviendo la gran vida. Y sí, realmente tengo una vida súper privilegiada, estoy sumamente agradecida, súper feliz, estoy emocional, sensible. Tengo una vida perfecta, llena de privilegios y bendiciones, pero no deja de ser difícil todo lo que he estado viviendo”.

Captura Instagram / Daniela Reyes

Daniela quiso dejar claro que su trabajo como influencer la lleva a mostrar una imagen cuidada, positiva y entretenida, pero eso no significa que su vida esté exenta de dificultades: “Mi trabajo es venir aquí a mostrarles una vida linda, una vida que los entretenga, mi publicidad tiene que ser alegre, divertida, mostrarles cosas lindas, y eso es parte de mi trabajo, pero quiero que no pierdan el norte de que todos los procesos son difíciles y que lo que uno ve en las redes no siempre es la realidad”.

También aprovechó para enviar un mensaje directo a quienes la siguen: “Que no se les olvide que todo el mundo tiene sus batallas, que siempre están luchando contra algo, que vienen siempre muchos retos, solamente nosotros sabemos a puertas cerradas las cosas que pasamos, las que pensamos, las cosas que superamos”.

La confesión, acompañada de lágrimas y una sinceridad poco común en redes, tocó a muchos de sus seguidores, que la han apoyado con mensajes de aliento y comprensión.

