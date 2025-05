La Cintumbare estalla en las redes y aclara que ella no es el Papa: "Qué me importa a mí quien no tenga comida en Cuba" 

La Cintumbare perdió los estribos en Instagram y arremetió con todo contra los internautas que en redes sociales le exigen que ayude a las personas necesitadas en Cuba.

Sin pelos en la lengua, la cantante e influencer dejó clara su postura asegurando que las necesidades de otros no son su problema y que cuando ayude a alguien no va a monetizar con ello en las redes.

“Ahora resulta ser que yo soy el Papa, el Papa de Cuba soy yo ahora. Quién les dijo a ustedes que yo tengo que darle comida a quién, que yo tengo que preocuparme porque quién coma, que yo tengo que preocuparme por quien se le está cayendo la casa. Eso no es problema mío”, aclaró La Cintumbare.

“Cuando mi familia no tenía comida nadie se la dio, cuando no tenían casa nadie le dio un techo, entonces no pinten gracia conmigo. No, porque ‘tú tienes que salir a dar comida para la calle’, quién le dijo eso a ustedes. De entrada, yo he tenido buenas acciones con personas en la calle, pero no las monetizo, yo quiero que lo vea Dios no que lo vean ustedes”, enfatizó.

La influencer dijo, además, que hay cosas con las que ella no monetiza, como la muerte de El Taiger, porque “soy una persona de conceptos”.

“Qué me importa a mí quien no tenga comida en Cuba, qué me importa a mí quien está pasando trabajo en Cuba, qué me importa a mí quien la está pasando mal en Cuba, no me importa nada de eso, hagan su diligencia como la hice yo, cuando no tenía comida nadie me la dio”, estalló en otro video.

La polémica comenzó luego de que La Cintumbare compartiera un video cocinando en su casa. A algunos internautas no les gustó que enseñara sus huevos de pato en el almuerzo, los frijoles colorados con viandas y carne y unas costillas de cerdo que estaba preparando y le llovieron las críticas.

Sin embargo, la influencer dejó claro que seguirá haciendo contenido de comida porque no es su problema que la gente en Cuba no tenga qué comer.

