Lenier Mesa responde si haría un concierto en la isla: "Por 200 mil dólares claro que voy a cantar a Cuba"

En más de una oportunidad Lenier Mesa ha hablado sobre las críticas que recibió en el pasado por su viaje a Cuba en compañía de Tekashi 6ix9ine e insiste en que él es un artista y no le importan las cuestiones políticas.

En una reciente entrevista para Chisme con Flow Noticias le preguntaron al cantante y compositor si accedería a cantar en la isla si lo invitaran y no eludió la respuesta.

“Yo entiendo que en Cuba para que te dejen entrar esa gente tienen que dejarte entrar porque ellos son los dueños (...) Yo no tengo nada que ver con Cuba ni con el gobierno de Cuba, ni nada de eso”, dijo Lenier.

En sus palabras agregó que a los que más le conviene que Cuba cambie es a los artistas cubanos porque hay 10 millones de personas en la isla que podrían respaldarlos como fanáticos y según él los artistas que vienen de Cuba están muriéndose de hambre en Miami justamente porque no tienen ese público que pueda aportarle a sus regalías o pagar por sus conciertos.

“Yo soy un artista que trabaja y hace su dinero. Yo no tengo nada que ver con el gobierno de Cuba ni me importa el gobierno de Cuba, yo quiero que el gobierno de Cuba cambie, pero si a mí mañana me pagan para cantar un concierto en Cuba, en China, en Japón, yo vivo de la música, lo que pasa es que en Cuba hay mucha pobreza y yo no voy a cantar allí porque no hay plata”, aseguró el cantante.

Sin embargo, dejó claro que si le ofrecen 200 mil dólares “claro que voy a cantar a Cuba”, o a cualquier lugar del mundo porque a él nadie le da nada y vive de la música.

“Ahora, por una mierda de dinero yo voy a cantar a Cuba, yo sé que en Cuba no hay y están pasando mucha pobreza. Algún día Cuba cambiará, algún día se irá el gobierno ese que está allí y entraremos nosotros a hacer buenos shows y cosas lindas para ese público lindo, cuando ese público pueda pagarnos 100 dólares, 200 dólares por una entrada para un concierto de nosotros, ahí haremos buenos conciertos en Cuba”, recalcó Lenier.

