Limay Blanco reacciona ante queja de mujer a la que entregó una casa: "Nunca voy a esperar recompensa de nadie pero duele"

El humorista cubano Limay Blanco, impulsor del ministerio cristiano Cristo cambia vidas, compartió en sus redes sociales un video en el que comenta una experiencia reciente con una de las personas a las que entregó una vivienda como parte de su proyecto.

Según explicó, una vecina del barrio le contó que una mujer que estuvo buscándolo con su hijo dijo ser una de las personas que había recibido una de las casas entregadas por su ministerio. "De madre la mierda de casa que Limay me dio", fue lo que, según el testimonio, expresó la mujer.

En palabras del humorista: “En el momento pensé en tocarle la puerta y decirle: ‘Mira, antes tú vivías aquí, ven, quédate aquí’, y darle la casa a otra persona. Pero me vino esto a la mente: ¿cuántas casas he entregado? 44. ¿Cuántas personas me lo han agradecido? No tantas, ya. Me vino una voz: ‘Yo sané a diez leprosos’”.

Con esa reflexión, Limay se refirió al pasaje bíblico en el que solo uno de los diez leprosos sanados por Jesús regresó a agradecer. “¿Qué es más duro: entregar una casa o curar una enfermedad de por vida?”, se preguntó. Luego concluyó: “Si eso le pasó a Jesucristo, ¿qué puedo esperar yo?”. Aun así, afirmó que continuará ayudando sin esperar gratitud a cambio: “Lo bueno de eso fue la enseñanza. Yo voy a seguir haciéndolo, nunca voy a esperar recompensa de nadie, pero duele, duele”.

El video fue publicado en Instagram y replicado en TikTok, donde ha generado numerosas reacciones de personas que han salido en defensa del humorista y le expresaron respaldo por su labor filantrópica.

En TikTok, un usuario escribió: “Alimentas un perro un día y te agradece toda la vida; alimentas un humano toda la vida y cuando dejas de hacerlo, te olvida al otro día”. Otra seguidora comentó: “Tienes un buen corazón. Bendiciones hermano, me has dado aliento”.

También hubo mensajes de consuelo religioso: “Dios bendice al dador alegre”, “Haz el bien y no mires a quién”, “Cristo fue traicionado y nunca dejó de amar”, “Tus bendiciones no vienen de los hombres”.

El cantante cubano Yulién Oviedo se sumó a las reacciones "El cubano es el ser más mal agradecido del planeta, tú sigue haciendo el bien que el de allá arriba pone a sus hijos donde le corresponde estar".

Limay, quien ya no entrega casas porque algunos de los beneficiarios las han vendido y por eso la gente ya no da dinero para eso, ha liderado durante años el proyecto Cristo cambia vidas, a través del cual ha entregado más de 40 viviendas y múltiples ayudas a personas en situación precaria en diferentes provincias de Cuba.

En otro caso, quedó impactado al recibir ayuda de una mujer que, pese a vivir en una vivienda improvisada en el barrio El Tamarindo, donó comida a otra madre necesitada.

Actualmente, continúa con su labor a través de otras acciones solidarias, como la organización de cumpleaños para niñas y niños vulnerables. “Son las tres de la mañana y no estoy durmiendo. Quiero hacerle un cumpleaños bonito a esa bebé”, afirmó en el mismo video.

Pobreza estructural y abandono estatal

Los casos que ha atendido el ministerio de Limay reflejan la creciente precariedad de la vivienda en Cuba y la expansión de barrios marginales como El Tamarindo, donde familias sobreviven en casas hechas con materiales reciclados y sin acceso a servicios básicos.

En lugar de ofrecer soluciones estructurales, el régimen ha optado en repetidas ocasiones por realizar desalojos forzosos, como los ocurridos en 2020 en el Cotorro o en 2021 en el poblado Jamaica, en Mayabeque.

Mientras tanto, ciudadanos como Limay Blanco siguen cubriendo los vacíos de un sistema que desatiende a los más vulnerables.

