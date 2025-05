Abuela cubana emociona en la televisión de España tras viralizarse en redes: "Siento que he estado aquí toda la vida"

Perla, una abuela cubana de 87 años recién llegada a Tenerife, se volvió viral en redes sociales y ha terminado emocionando a muchos en la televisión española. Lo que para algunos es parte de su cotidianidad como ver helados y dulces en un supermercado, para esta señora es una vuelta a la vida, a las cosas que no había visto desde hace más de cincuenta años por la escasez y carencias que existen en Cuba.

Hasta el programa Hoy en Día del Canal Sur llegó junto a su nieto y ni las presentadoras del espacio televisivo pudieron ocultar las lágrimas de emoción al conocer a Perla y su historia de resistencia y superación personal.

Los videos de Perla que se han vuelto virales en TikTok son testigos de su nueva vida. Su reacción al ver un cono de helado ese que le recuerda sus años de niña, las pizzas de diferentes tamaños en un supermercado o la variedad de dulces han hecho llorar a muchos porque son miles los que en Cuba permanecen en la miseria y el hambre sin poder conocer esta otra vida que existe más allá de las fronteras de la isla.

“Yo he estado en Cuba cuatro veces y el pueblo cubano es el pueblo más fuerte, más resistente, más luchador que he conocido en mi vida”, reconoce una de las presentadoras y Perla no duda al darle la razón.

A la pregunta de cómo se encuentra dice con una sonrisa: “De lo más bien desde que estoy aquí, me siento muy bien de salud, de ánimo y de todo”. Perla asegura que recuerda a los familiares que le quedan en Cuba, y asegura que no olvida de nadie, ni a sus vecinos.

“¿Te vas a quedar con nosotros Perla?”, le pregunta la presentadora y otra vez la abuela añade sonriendo: “Yo creo que sí porque me siento muy bien aquí”.

De Cuba extraña a su familia y lo que más le ha gustado de España es una pregunta muy difícil: “De aquí me ha gustado todo, no puedo escoger nada”.

Perla confiesa que nunca imaginó que “una insignificante costurera de los tiempos de antes” pudiera recibir tanto cariño de la gente en España: “Yo siento que he estado aquí toda la vida”.

Aunque quedó viuda muy joven supo sacar adelante a sus tres hijas a base de esfuerzo y sacrificio; su humilde casa en La Habana la construyó con sus propias manos y recuerda cómo les pedía a sus hijas que echaran en la mochila de la escuela todo lo que veían en la calle que pudiera servir para la construcción, desde un clavo hasta un pedazo de ladrillo.

