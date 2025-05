¡Su nombre es Kitty! Rachel Arderi presenta en redes a la nueva integrante de la familia

Rachel Arderi enterneció a sus seguidores al presentar a su nueva mascota en un adorable video que compartió en sus historias de Instagram. En el clip, la creadora de contenido aparece sonriente mientras sostiene a una pequeña conejita blanca, a la que ha llamado Kitty.

"Voy a enseñarles a mi nueva inquilina. Díganle hola a Kitty. Es una conejita, como pueden ver", dice Rachel en el video, visiblemente emocionada.

Kitty no es una conejita cualquiera. Se trata de una raza conocida como “cabeza de león”, caracterizada por su pelaje esponjoso y una melena distintiva que les da un aspecto encantador. Según explicó la influencer, esta raza se ha popularizado como mascota por ser muy juguetona, de fácil cuidado y sin malos olores.

Captura Instagram / Rachel Arderi

"Estos conejitos se les llama cabeza de león, predominan más en Francia, son perfectos como mascotas, son súper juguetones, no dan ningún trabajo", detalló.

Rachel también compartió que en su infancia en Cuba solía tener una gran variedad de animales en casa: "Siempre he tenido perritos, gaticos, cotorras, de todo, cuando vivía en Cuba y era más niña". Sin embargo, desde el nacimiento de sus hijos no había vuelto a tener mascotas.

La llegada de Kitty fue, en parte, una decisión pensada para sus hijos, aunque con un giro inesperado: "Mi niño realmente quería un hámster, pero a mí los hámsteres no me gustan. Entonces yo preferí comprarle una conejita. Y ellos están locos con la conejita aquí en la casa, y yo también, porque está tan chiquitica... Nada más crecen un poquito más, no tienen mal olor ni dan trabajo y está peludita. ¡Miren qué linda!", expresó con ternura.

En las imágenes que compartió, Rachel aparece luciendo un conjunto deportivo azul mientras sostiene con cariño a la pequeña Kitty, quien posa con un coqueto lazo rosado entre las orejas, ganándose rápidamente el corazón de los de los seguidores de la modelo cubana.

