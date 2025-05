"Sin David Calzado, Leoni Torres no hubiera existido": Director de La Charanga Habanera desata polémica en redes

Declaraciones recientes del director de La Charanga Habanera, David Calzado, han encendido las redes sociales y dividido opiniones entre los seguidores de la música cubana. En una entrevista concedida al podcast “Solo gente bonita”, conducido por el youtuber Jesús Cazorla, Calzado no se guardó nada al hablar del reconocido cantante Leoni Torres, a quien atribuye su éxito a su paso por la agrupación.

“Leoni Torres, yo creo que ha sido de todos los cantantes que han pasado por aquí el más exitoso. Llegó aquí, imagínate, venía de la vida rural, del campo, como nosotros decimos un guajirito. Sí tenía condiciones, pero súper deficientes todavía y aquí se formó”, afirmó Calzado.

El líder de La Charanga recordó que fue con el tema “Ay amor”, acompañado de un videoclip animado, que Leoni comenzó a despuntar como vocalista hasta convertirse en el cantante principal del grupo.

No obstante, lo que más llamó la atención fue su tajante afirmación: “Yo vi una entrevista hace poco que él hacía y como que pasaba por La Charanga Habanera como algo simple y me sorprendió, porque yo tengo que decir sin miedo: sin David Calzado, Leoni Torres no hubiera existido”.

Las reacciones a sus palabras fueron inmediatas y diversas. Algunos usuarios defendieron a Calzado reconociendo su papel en la formación de muchos artistas cubanos: “Allí se dio a conocer. Tiene que agradecerte de por vida la oportunidad que tú le diste”; “En eso tiene razón. Leoni llegó a la Charanga embarrado de tierra y en la Charanga se hizo grande y desarrolló su talento”; “A tal punto que yo fui a un concierto de él hace poco y él cantó sus canciones, pero la gente le pedía las canciones de la Charanga”.

Otros, en cambio, consideraron que las declaraciones de Calzado pecaban de arrogancia o resentimiento y resaltaron el talento y la sencillez de Leoni: “Y se te agradece, pero el ciclo de la vida hizo su rol”; “Lo que esta pa’ uno, esta pa’ uno y Leoni Torres tiene su estrella no por gusto está donde está”; “Con el mayor respeto del maestro, pero a estas alturas caer en eso, qué pasa. Estás resentido o buscas atención, Leoni Torres siempre se ha referido a su paso por La Charanga y por La Maravilla de Florida con mucho amor, administración y respeto”; “Leoni nunca ha hablado mal de ninguno de sus grupos musicales anteriores. Él reconoce de dónde viene y es querido y famoso por su gran sencillez y dedicación”.

Lo más leído hoy:

“Con el respecto que se merece el maestro David Calzado, ¿se creerá Dios en la tierra él? No entendí nada. Como único que el maestro David quiere que le agradezcan para toda la vida. Leoni Torres es bastante sencillo”; “Leoni Torres, desde que dejó La Charanga sacó a flote su talento y es 100 mil veces más reconocido por sus temas fuera de La Charanga (...) se le agradece a Calzado pero si no es por su talento natural, ahora no sería nadie como la gran mayoría de los que ya no están en La Charanga”; “Pero no todos los que pasaron por La Charanga llegaron a ser lo que es Leoni Torres así que el mérito no es de David es del talento que tiene Leoni”, opinaron también algunos internautas.

Leoni Torres, oriundo de Camagüey, se ha ganado un lugar sólido dentro del panorama musical cubano y del exilio gracias a su voz, carisma y buenas letras. En varias ocasiones ha hablado de su paso por La Maravilla de Florida y La Charanga Habanera y el papel que jugaron ambas agrupaciones en su carrera; pero su mayor agradecimiento, incluso a través de la música, es para su público.

Preguntas frecuentes sobre la polémica entre David Calzado y Leoni Torres