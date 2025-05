Alexis Valdés encarna a Cristinito y barre el piso con Otaola: "Yo soy un artista, algo que tú quisiste ser pero no pudiste"

En un video cargado de sátira y dardos afilados, el actor y humorista Alexis Valdés, desde su popular personaje Cristinito, desató una lluvia de críticas contra Alexander Otaola, en lo que ya muchos usuarios consideran una de las respuestas más ácidas que ha recibido el influencer cubano en los últimos tiempos.

Cristinito, fiel a su estilo histriónico y burlón, comenzó el ataque diciendo: “Coca-Cola tu madre asere me dijeron que volviste a hablar de mí. Asere tú estás obsesionado conmigo, asere yo no soy tu tipo, yo soy incluso mayor de edad. Me dijeron, porque yo para ver una cherna rabiosa voy al acuario”.

Lejos de quedarse en el choteo superficial, Alexis, en su monólogo, profundizó en la diferencia entre su carrera artística y la de Otaola, a quien no dudó en desacreditar con crudeza: “Déjame explicarte para que tú entiendas, porque ya es hora de que entiendas algo, porque si no te vas a quedar toda tu vida siendo un imbécil profesional. Yo soy un artista, un creador, no un creador de contenido ni ninguna mierda de esas que te inventaste tú para cobrar sin trabajar”.

“Cosas que yo hago que van a quedar en el tiempo para que tus hijos, tus nietos... bueno, mejor tú no te reproduzcas, porque tu mamá contigo se pasó, yo no tengo nada contra esa señora, pero coño te podía haber vomitado, pero ella la pobre quería tener un hijo y se equivocaron y criaron la placenta”, agregó sin contenerse en las ofensas incluso de índole personal.

“Ya que naciste para error y perjuicio de la humanidad si algún día te da por quedar embarazado, por la espalda, sepa que tus hijos todavía van a ver lo mío, porque yo soy un artista, tú, chupador de manubrio, algo que tú quisiste ser pero no pudiste”, enfatizó.

Pero el clímax del video llegó con un ataque directo a la credibilidad de Otaola como figura pública y a su supuesto pasado en la isla: “No te me hagas más el patriota papi que cuando ya yo estaba orgullosamente prohibido en Cuba, tú todavía ibas a Cuba a buscar asuntos menores”.

El video cerró con unos versos cantados y satíricos al más puro estilo de Cristinito: “La loca de los turbantes nació con el ala rota y después de ser militante, ahora quiere ser patriota”.

Como era de esperarse, el video generó una oleada de reacciones. Mientras muchos aplauden la valentía de Valdés por “poner en su lugar” a Otaola, otros consideran que el tono fue excesivamente agresivo e innecesariamente hiriente.

Lo cierto es que la rivalidad entre ambos, cada uno con su propia audiencia y estilo, sigue alimentando la conversación entre cubanos dentro y fuera de la isla, y en esta ocasión ha dado pie a uno de los episodios más comentados de la semana.

¿Responderá Otaola? ¿Se avecina una nueva saga de confrontaciones? En el universo digital cubano, la polémica nunca descansa.

