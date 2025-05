Yuli Gurriel revela cuál fue el lanzador más difícil que enfrentó en Cuba: “Me tenía loco”

El estelar pelotero cubano Yulieski Gurriel, inmerso en su lucha por mantenerse en las Grandes Ligas a los 40 años, recordó en una entrevista en redes sociales al lanzador que más lo complicó durante su carrera en Cuba: Pedro Luis Lazo, leyenda del montículo y símbolo de Pinar del Río.

“En Cuba unos cuantos se me hicieron sentir incómodo, pero Lazo... ese me tenía loco. Me tiraba una por la cabeza, después otra al aire, y luego otra vez duro, otra vez por la cabeza. ¡Y se reía!”, contó entre risas el exjugador de Industriales y Sancti Spíritus, evocando con cariño el carácter impredecible del lanzador pinareño.

En declaraciones a Swing Completo, Gurriel confesó que solo pudo conectarle un jonrón en su último año enfrentándolo, y que, tras el batazo, Lazo lo esperó en el plato para darle la mano.

“Fíjate si es tan loco que fue a home, me esperó y me dio la mano. ‘Oye, ¡casi ni me coges!’ [Le dijo el lanzador]. Es de los mejores pitchers que ha tenido Cuba en todos los tiempos, así que para mí fue un honor que él haya sido uno de los más incómodos”, afirmó.

En busca de una segunda oportunidad en MLB

Mientras revive viejas memorias del béisbol cubano, Gurriel no deja de mirar hacia el futuro. Recientemente fue colocado en waivers por los Padres de San Diego, y tras no ser reclamado por ninguna franquicia, decidió declararse agente libre.

Lejos de rendirse, el espirituano ha comenzado a entrenarse como jardinero izquierdo, con el objetivo de ofrecer mayor versatilidad defensiva y atraer la atención de alguna organización de MLB en busca de profundidad en su roster.

Lo más leído hoy:

Durante su breve paso por San Diego, Yuli apenas conectó 4 imparables en 36 turnos, con un bajo promedio de .111, sin jonrones ni impulsadas. No obstante, su historial en las Mayores —que incluye dos títulos de Serie Mundial con los Astros de Houston, un Guante de Oro y más de 900 hits desde su debut en 2016— sigue siendo una carta de presentación de peso.

¿Retiro a la vista?

Aunque su rendimiento reciente genera dudas, varias fuentes han indicado que equipos de MLB todavía valoran su experiencia, especialmente como jugador de banca. Si no logra asegurar un contrato en los próximos días, no se descarta que explore opciones en ligas extranjeras o contemple el retiro definitivo.

En cualquier caso, Yuli Gurriel ya tiene reservado su lugar entre los grandes del béisbol cubano, tanto por sus hazañas en los terrenos como por memorias inolvidables como su duelo con el legendario Pedro Luis Lazo.