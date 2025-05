El lanzamiento de "Latina Foreva" ha marcado el regreso de Karol G al centro del escenario con una canción vibrante que celebra a la mujer latina con fuerza y sensualidad. Pero aunque el ritmo pegajoso y la energía de la Bichota conquistaron a muchos, hubo un detalle que no pasó desapercibido: las cubanas no fueron mencionadas.

En la letra, Karol G hace referencia a colombianas, dominicanas, venezolanas y puertorriqueñas, pero la ausencia de las mujeres de Cuba generó sorpresa, molestia… y también creatividad. Dos artistas cubanos, Yayma Barrueto y El Master, decidieron alzar la voz —con ritmo incluido— y versionaron el tema para hacer justicia musical.

Yayma, con estilo propio, publicó en Instagram su intervención, donde canta: “Y las cubanas qué pasó, ¿se te olvidó?

No pasa nada, las represento yo… Aquí hay azúcar como Celia Cruz. El que prueba una cubana siempre va a volver.”

Por su parte, El Master aportó su verso con sabor a diáspora y mensaje directo: “Para que el party se caliente, Llamaron a las cubanas, Un par de cañas en Hialeah, Que nacieron en La Habana.”

Ambos artistas dejaron claro que no se trata de atacar a Karol G, sino de recordar con ritmo y orgullo que las cubanas también forman parte esencial del universo latino. Porque si de sabor, historia y presencia se habla, Cuba no se queda atrás.

La respuesta del público fue entusiasta. Cientos de comentarios celebraron la iniciativa, agradeciendo la representación y el ingenio. Muchos confesaron que esperaban escuchar “cubana” en la letra original, y no faltaron quienes aseguraron que estas versiones les gustaron más que la oficial.

"Latina Foreva" sigue siendo tendencia, pero la versión cubana ya dejó su huella. Porque cuando se habla de mujeres latinas, hay algo que no se puede olvidar: las cubanas siempre están, aunque no las nombren. Y si no las invitan, se presentan igual… con azúcar, caña y flow.

Aquí, os dejamos la canción "Latina Foreva" de Karol G:

