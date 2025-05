La influencer cubana Diliamne Jouve, más conocida como La Dura, no dudó en responder a varias preguntas de sus seguidores durante una dinámica de preguntas y respuestas que está dando mucho de qué hablar. Una de sus respuestas más comentadas fue la reacción ante una seguidora que confesó sentirse decepcionada por personas que, al llegar a Estados Unidos, cambian por completo. Una experiencia que, según la influencer, también ha vivido en carne propia.

Todo comenzó con la pregunta: “¿Qué crees de las personas que llegan a este país y cambian por completo? Estoy decepcionada.” La Dura respondió sin rodeos:

“Estados Unidos es un país donde mucha gente se transforma por completo, y eso está bien. Lo importante es no olvidar de dónde vienes y mantener siempre la humildad.” Y añadió: “Las personas no cambian, solo dejan de fingir. Me ha pasado incluso con seguidoras que desde Cuba me decían que me admiraban, hoy están aquí y se comportan totalmente diferente. Por eso, aprendí a no impresionarme con palabras, sino con acciones reales.”

Mientras compartía estos mensajes escritos, la influencer profundizó aún más en un video, en el que reflexionó sobre la transformación mental que implica emigrar a Estados Unidos: “Sí cambia muchísimo, y la gente cambia demasiado. Sobre todo si eres una persona que quiere triunfar. Es válido, pero siempre debemos mantenernos con humildad, sobre todo con quienes nos han ayudado.”

La Dura también confesó que, precisamente por estas decepciones, ha optado por mantener un círculo social muy reducido: “No me gusta decepcionarme de las personas, y me he decepcionado bastante. Por eso trato de mantenerme bien cerrada, en un ambiente lo más sano posible.”

En su reflexión final, fue tajante al afirmar que muchas veces no se trata de cambios reales, sino de una revelación de la verdadera personalidad: “Esas personas que en Cuba eran una cosa y en Estados Unidos otra, no es que hayan cambiado, es que siempre fueron así. Solo que ahora tienen lo mismo que tú, viven en el mismo país y se comportan diferente.”

Lo más leído hoy:

Aunque aclara que no se puede generalizar, también advierte que no todas las personas conservan la humildad:

“No queremos generalizar, pero desgraciadamente no todo el mundo mantiene los pies en la tierra.”

Las palabras de La Dura han resonado entre muchos de sus seguidores, tocando un tema sensible para la comunidad cubana en el exilio: la dificultad de mantener relaciones personales cuando el proceso migratorio y el afán de superación cambian radicalmente las prioridades y actitudes de quienes emigran. Para otros, sus declaraciones podrían interpretarse como una indirecta dirigida a personas específicas, lo que ha generado aún más especulaciones y comentarios en redes sociales.

Preguntas frecuentes sobre La Dura y su experiencia en Estados Unidos