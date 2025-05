Cubana en Tampa cuenta la insólita anécdota que le pasó trabajando en Uber: "No puedo ni enseñar lo que se dejó el señor"

Una cubana residente en Tampa, Florida, compartió en TikTok una insólita experiencia vivida mientras trabajaba como conductora de Uber.

En el video, que se ha hecho viral, la mujer relató que, tras dejar a un pasajero muy elegante, este le dio una propina de 20 dólares, pero olvidó algo impactante en el vehículo.

“Acabo de dejar un señor en Tampa, muy elegante, me dio 20 dólares de propina, pero cuando voy a recoger la otra carrera, la señora me alcanza este portafolio con esta libreta que se había dejado el señor”, explicó visiblemente nerviosa.

Lo que encontró dentro la dejó paralizada: “Cuando vi el portafolio y miré… estoy asustada. Uber me recomendó que se lo devolviera al pasajero. Estoy temblando, nunca había tenido en mis manos nada así”, dijo.

Según cuenta en el video, dentro del portafolio había una pistola. “En mi vida me ha pasado que me dejaran una cosa así en mi carro. Voy de regreso a devolver esto al pasajero porque no quiero tener esto ni un minuto más aquí”, añadió aún alterada.

