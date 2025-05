Chequera se suma al challenge de Bebeshito y da por sentada su victoria: "El elegido soy yo"

¡Se prendió la gozadera en las redes! Chequera, el popular personaje a quien de vida Mario Sardiñas, no pudo resistirse al llamado del challenge lanzado por Oniel Bebeshito y se metió de lleno en la competencia con flow, picardía y conexión a internet en “modo majá”.

“Farándula, Bebeshito, tú pensaste que el Cheque, el farandulero, no iba a estar en tu challenge. Pipo, yo fui el primero en grabar este videíto, te lo mandé hace tres días, pero tú sabes que la conexión aquí está en modo majá, por el piso. Así que cuente conmigo que el que va a cantar este tema con usted soy yo. Mírelo que le va a gustar”, soltó Chequera en su clásico estilo, mientras mostraba su versión cargada de sabrosura.

El humorista tiró su propio verso con rima y crítica social incluida: “Aquí está Chequera con tremenda gozancia / El tipo que se viste con tremenda ricurancia / Le gusta la fiesta, le gusta el vacilón, lo que no le gusta es que le metan apagón / Por eso digo que no veo, ay Bebeshito no te veo, ya me quitaron la corriente por eso es que no te veo”.

Con esta tiradera artística, Chequera dejó claro que no está jugando. “El elegido soy yo”, aseguró con seguridad de reguetonero consagrado o al menos de influencer en potencia.

Lo mejor del video fue el look de Chequera, apareció con un outfit que dejó a todos con la boca abierta: camiseta amarilla con la cara de Bob Esponja gritando, gorra a juego con los ojos del personaje, gafas blancas de marco retro al mejor estilo diva de los años 2000, cangurera azul brillante, bermudas negras con doble dobladillo rosado y blanco, unas zapatillas en naranja fluorescente que podrían iluminar toda La Habana en apagón y encima unos los calcetines verdes con diseños tropicales, porque el swing no se improvisa.

Una fusión entre fashion tropical y dibujos animados que nos grita a los cuatro vientos que la moda es actitud.

