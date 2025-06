"Estoy preocupado con España, he visto demasiado socialismo", alerta opositor cubano Manuel Milanés

Vídeos relacionados:

El empresario y opositor cubano Manuel Milanés, radicado en Miami, ha lanzado duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez durante su visita a España.

En una entrevista concedida al medio local OKDIARIO, Milanés aseguró sentirse inquieto por el rumbo político del país europeo, afirmando que la actual gestión socialista le recuerda los primeros síntomas del comunismo que vivió en Cuba y luego presenció en Venezuela.

"Vi demasiado socialismo"

Según contó, durante su estancia en el hotel, una vez encendió la televisión y a los cinco minutos la apagó. "Me parecía que estaba en Cuba", dijo.

En sus declaraciones, advierte que en España se está "normalizando" un modelo de socialismo que, aunque más suave y maquillado que el de Cuba o Venezuela, sigue el mismo patrón: expansión del Estado, propaganda con dinero público y erosión del libre mercado.

Para Milanés, este tipo de socialismo -que define como "con anestesia"- es igual de peligroso, ya que adormece a la sociedad con promesas sin exigir esfuerzo. "Una sociedad que va a producir vagos", advirtió.

"Yo vengo del futuro en España"

Milanés comentó que su impresión general fue de preocupación: "Me voy de España preocupado porque he visto mucho socialismo", sentenció.

Comparó la situación actual de la nación europea con la que vivió junto a venezolanos en los años 90, cuando les advertía que el chavismo destruiría el país.

"Me decían: 'Tenemos petróleo, tenemos una derecha fuerte. A Chávez lo quitamos cuando queramos'. Y mira Venezuela. Es lo mismo que en Cuba. No subestimen a los socialistas", alertó.

Interrogado sobre el papel del Gobierno español en la economía, el opositor cubano afirmó que España está en una transición del libre mercado al comunismo.

"Ahora lo que pasa es que es un socialismo suave, un socialismo actual, socialismo bonito que no reprime. Entonces, la gente lo ve más suave, como un socialismo con anestesia, pero es socialismo", aseguró.

Una advertencia desde la experiencia

Milanés recordó que la intervención económica del Estado, lejos de proteger al ciudadano, destruye el ahorro, el trabajo y la cultura del esfuerzo.

Sus palabras reflejaron una profunda preocupación por lo que considera una deriva ideológica evidente.

"Van a bloquear una sociedad que va a producir vagos, no va a producir ningún incentivo, como lo estoy viendo, lamentablemente. Ese espíritu español de trabajo, de esfuerzo, de capitalismo. No lo vi mucho en la calle. Me dio miedo. Me sentí mal con eso", confesó.

El opositor cubano concluyó instando a los españoles a leer el Manifiesto Comunista de Karl Marx para entender lo que, a su juicio, está ocurriendo en España es socialismo puro y duro, no socialdemocracia.

"No quiero ser alarmista ni caótico, pero claro, yo lo veo. Fidel lo hizo más brusco porque tomó el poder por las armas y, al tener las armas, lo impuso. Pero Chávez lo tomó por las urnas y mira lo que está pasando en Venezuela", recalcó.

Su testimonio llega como una advertencia desde la experiencia de alguien que, asegura, ya ha visto el final del camino que -según él- España podría estar empezando a recorrer.

