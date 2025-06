Lenier Mesa renueva su sonrisa en una clínica dental de referencia en Miami

El cantante cubano Lenier Mesa transformó su imagen pública retocando un pequeño detalle en su rostro: Estrenó diseño de sonrisa para lucir una dentadura sana, natural y atractiva.

Lenier recibía continuas críticas por su dentadura, que muchas personas percibían como ficticia, plástica y artificial, porque sus dientes eran extremadamente blancos y perfectos.

Sin embargo, la decisión de someterse a un rediseño dental no fue impulsada por la vanidad, sino por el deseo de tener una imagen armónica en su rostro, saludable, cercana a su público, a sus familiares y a sus amigos.

Antes y después / Diseño de sonrisa en Art Dental Studio

¿Dónde se hizo Lenier Mesa su nuevo diseño de sonrisa?

El músico eligió Art Dental Studio, un centro odontológico ubicado en Miami que ha ganado prestigio por sus diseños de sonrisa personalizados, enfocados en la anatomía y la armonía facial de cada paciente, alejándose de los modelos estandarizados y artificiales.

Uno de los errores más comunes en los diseños de sonrisa que se popularizaron hace años, es el uso del color blanco extremo y de formas dentales que ignoran la anatomía individual. Esto provocó en muchos pacientes incomodidad funcional, inflamación de encías, caries y alteraciones óseas.

Sin embargo, la ciencia ha evolucionado y algunas clínicas reconocidas en Florida, como Art Dental Studio, ya cuentan con la tecnología para revertir esos efectos indeseados.

En el caso de Lenier, los especialistas optaron por tonos menos brillantes, una forma más orgánica en sus dientes y un ajuste que respeta las proporciones de su rostro, mejorando no solo su sonrisa sino también su expresión facial general

¿Quién dirige Art Dental Studio?

La clínica dental tiene un equipo multidisciplinario y su líder es la doctora cubanoamericana Vivian Menéndez, una profesional con formación internacional y amplia experiencia en rehabilitación oral estética. Hizo su especialización en Nova Southeastern University y concluyó con un reconocido posgrado en Prótesis Dental.

Dra. Vivian Menéndez

Menéndez lideró la planificación integral del tratamiento de Lenier Mesa. Estuvo asistida por Enrique, el técnico dental responsable del laboratorio de la clínica.

El procedimiento al que se sometió el artista, incluyó la remoción de trabajos anteriores, ajuste de las piezas dentales originales y la fabricación personalizada de nuevas carillas, moldeadas y colocadas el mismo día gracias, a los avances tecnológicos que hay en la clínica.

El diseño de sonrisa del cantante tuvo una dimensión artesanal, gracias a la experiencia de Enrique en el modelado manual de porcelanas y su dominio de la tecnología digital aplicada a la odontología estética.

¿Por qué Art Dental Studio es una clínica de referencia en Miami?

Art Dental Studio se ha convertido en un punto de referencia en odontología estética en Miami, no solo por su trabajo con figuras públicas, sino por la calidad técnica, la atención personalizada y la transparencia en sus procesos.

Lenier no es el único rostro conocido que ha confiado en la clínica. Entre los pacientes habituales se encuentran el reguetonero Osmani García, las actrices Heidy González y Zajaris Fernández, y los cantantes Randy Malcom y Alexander González de Gente de Zona.

También la modelo Marianela Ancheta, el presentador Alexander Otaola, el músico Yotuel, el humorista Alexis Valdés, la influencer Diliamne Jouve (La Dura) han confiado sus sonrisas a las cuidadosas manos del equipo de Art Dental Studio.

Todos coinciden en resaltar la calidad humana, el dominio técnico y la capacidad del centro para garantizar resultados estéticos sin sacrificar salud ni autenticidad.

Esta clínica dental en Miami frece consultas iniciales gratuitas, sedación incluida en los tratamientos y planes de financiamiento accesibles. El paciente participa en la elección del diseño y del color, con recomendaciones profesionales sustentadas en su tono de piel, proporciones faciales y objetivos personales.

El resultado en el caso de Lenier Mesa no fue simplemente un cambio estético, sino una muestra de cómo la odontología moderna puede ofrecer soluciones naturales y cómodas. “Ahora sí me siento representado por mi sonrisa. Este trabajo me cambió la vida”, confesó el artista.

