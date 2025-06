Vuelve a Cuba por sorpresa y la reacción de su madre al verla provoca críticas: "Para esa bienvenida mejor ni voy"

El emotivo regreso a casa de una cubana después de más de dos años lejos de su madre ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, pero no precisamente por el esperado llanto o abrazo efusivo. La reacción inesperadamente contenida de la madre ha generado sorpresa y debate entre los usuarios de TikTok.

En el video, publicado por la usuaria @lisandra_dundu en la citada plataforma, se observa el momento exacto en que la joven llega a su casa en Cuba y se encuentra con su madre, a quien no veía desde hacía más de dos años y medio.

Sin embargo, lejos de la emoción desbordada que caracteriza muchos de estos reencuentros virales, la madre muestra una reacción calmada, sin manifestaciones evidentes de alegría ni sorpresa.

“Dos años y seis meses demoré en volver a abrazarte, mamá”, escribió la joven en la descripción del video, dejando claro el largo tiempo que estuvo separada de su familia.

Los comentarios en el post no se hicieron esperar, muchos de ellos con tono irónico o crítico hacia la reacción de la señora. “Más contento se pone mi perrito cuando llego a casa”, escribió un usuario. Otros fueron aún más duros: “Ni la puerta abrió”, “pero no se alegró mucho la señora”, y “yo ahí mismo vuelvo a virar y no regreso más”.

A pesar de la reacción aparentemente fría, algunos usuarios defendieron a la madre, argumentando que no todas las personas expresan sus emociones de forma efusiva o que quizás fue tomada por sorpresa y no supo cómo reaccionar en ese instante.

Este tipo de videos suele captar el interés del público por reflejar la dimensión emocional del reencuentro entre migrantes cubanos y sus seres queridos, en un contexto marcado por las largas separaciones familiares debido a la migración. En este caso, sin embargo, ha sido la ausencia de esa emoción lo que ha dado que hablar.

