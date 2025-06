Violencia en Cuba: Conmoción por asesinato de un hombre en Manzanillo

Vídeos relacionados:

El brutal asesinato de un hombre mayor la semana anterior en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma, ha causado gran conmoción en la comunidad y corrobora la inseguridad que se vive en el país por el creciente aumento de la delincuencia y los crímenes violentos.

La víctima ha sido identificada en redes sociales como Edilberto Álvarez Fonseca, de 70 años y residente en esa localidad del oriente de Cuba, quien en horas de la madrugada del pasado miércoles fue atacado por cinco individuos, con el fin de robarle, según un reporte en el grupo de Facebook “Crímenes y desaparecidos en Cuba”.

Captura de Facebook/Crímenes y desaparecidos en Cuba

La publicación precisó que el día del asesinato, Álvarez, “un hombre respetable y querido por todos, salió de su hogar a las 4:00 a.m. a realizar unos trámites de su patente de trabajo”, cuando “fue asaltado por un grupo de cinco personas, según una señora que presenció el hecho”, ocurrido cerca del Parque Céspedes.

El señor “intentó defenderse sacando un arma blanca de su cartera”, y logró herir a dos de los asaltantes, a uno de ellos, en la cara, refirió el reporte. Pero, “lamentablemente, le asestaron una estocada en un brazo, afectándole una arteria lo que provocó su deceso”.

“No me dejen morir”, rogó Álvarez en los últimos momentos de su vida, afirmaron testigos. Según la nota, ante el pedido de auxilio del hombre la misma señora llamó a la policía, y una patrulla lo trasladó al hospital pero, desafortunadamente, perdió mucha sangre y falleció.

De acuerdo con esta versión de los hechos, un familiar de la víctima, bajo condición de anonimato, indicó que, el mismo día del crimen, la policía le informó a la familia que habían arrestado a tres de los asesinos, y, el día del entierro, que habían detenido a un cuarto. Sin embargo, “no han obtenido más información respecto al caso”.

A casi una semana de los hechos, tanto las autoridades como la prensa oficial aún guardan silencio sobre el crimen y el arresto de los sospechosos.

Allegados a la víctima y vecinos del lugar donde se cometió el asesinato confirmaron el fatídico suceso.

Eva Bazán, familiar de Álvarez, relató lo acontecido en un desgarrador texto: “Hace falta mano dura con la delincuencia y la droga. Ayer, alrededor de las 4:30 de la mañana, en el parque de Manzanillo, en las oficinas de la Onat, cinco delincuentes mataron a mi hermano de corazón Edilberto Álvarez Fonseca, hombre digno y cabal. Se disponía a hacer unos trámites en dicha entidad y lo agredieron para robarle, le exigían dinero”.

Captura de comentario en Facebook

“Él se defendió con un pequeño cuchillo que traía en su bolsa, pero eran muchos. Le hicieron una herida grande en el brazo, cortándole las venas. Pidió auxilio. Al llegar la policía lo llevó al Celia [Hospital Celia Sánchez Manduley] aún con vida, pero murió”, reveló Bazán.

La mujer condenó el crimen y, en medio del dolor por su pérdida, exigió la acción contundente de las autoridades: “Será que la delincuencia y las drogas van a hacer lo que le da la gana o hace falta Bukele para enseñar a los ladrones a respetar? Una vez el General de Ejército dijo: ‘El que a hierro mata a hierro muere’. La pena de muerte no se aplica, pero los ladrones matan a personas buenas como es el caso. Luego le echan 20 años, pasado un poco más de la mitad está suelto y nosotros lloramos a nuestro hermano de corazón. Nos criamos, su hermana es mi cuñada y él todo un caballero romántico, instruido y hombre cabal. Mano dura, Presidente. Las calles no son de los delincuentes, son de los hombres y mujeres de bien. Este dolor que tengo me sacó todo esto. Mano dura, carajo”.

Una residente del lugar también comentó detalles de lo sucedido: “Eso ocurrió al lado del edificio que yo vivo, el señor pedía auxilio y decía que se estaba desangrando que no lo dejarán morir, cuando los vecinos salieron ya había perdido mucha sangre. A pesar [de] que lo ayudaron y que el carro lo subió rápido, la hemorragia era muy grande”.

Mientras que otra vecina de la zona manifestó: “Me entristece conocer tan lamentable noticia, el asesinato de un vecino, obrero trabajador, decente. Qué amarga realidad, en sus últimos minutos de su existencia. Condolencias a familiares y amigos”.

Daniel Herrero Pacheco evocó su amistad con Álvarez: “Que descanses en paz, querido amigo. Trabajé con él en el MINAZ, fue una persona muy culta y buen amigo”.

Decenas de personas expresaron su dolor, y también indignación, por el crimen que truncó la vida de Álvarez, a la par que su preocupación por la inseguridad y el peligro crecientes que enfrenta la ciudadanía ante la escalada delictiva, que se ha agudizado en la medida en que se agrava la crisis económica en el país.

“Estuve hace poco en Manzanillo y realmente no quería creer lo que me contaban pasaba allí, es verdad que se ha perdido todo en este país y es síndrome de un país con hambre y miseria”, consideró Aileen Pérez.

“Qué dolor, qué intranquilidad, qué tristeza, qué impotencia, qué hijos de... A dónde vamos a parar”; “justicia, manos duras contra este tipo de actos, Cuba se ha convertido en el país más peligroso del mundo”, fueron otras de las opiniones de usuarios.

Eledimir Santiesteban compartió su preocupación e hizo una advertencia: “Mis condolencias a la familia de la víctima; soy del criterio que es hora de poner mano dura a la delincuencia, si seguimos a este paso nos vamos a convertir en un país inseguro, donde las personas tengan miedo de salir a la calle. Hechos como estos deben ser juzgados con severidad, ya los delincuentes lo mismo roban en viviendas como arrebatan o asaltan lo mismo a niños que [a] jóvenes o viejos; se ven jóvenes encapuchados en las noches y motos moviéndose a altas horas de la madrugada, como si todo fuera un plan diseñado por los delincuentes para hacer sus fechorías. Si no se actúa hoy, mañana será tarde”.

Con él coincidieron numerosas personas, que exigen a las autoridades actuar con fuerza contra la delincuencia y que se haga justicia, con condenas severas -incluida la pena de muerte- contra los autores de crímenes como el que consterna a todo Manzanillo desde hace una semana.

