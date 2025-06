Trump califica de "muy exitosos" los ataques de Israel contra Irán

Foto © X / The White House - AP

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes como “muy exitosos” los recientes ataques de Israel contra objetivos en Irán, y aseguró que estas acciones serán “geniales para el mercado”, al reducir el riesgo de que Teherán adquiera armas nucleares.

“Creo que, en última instancia, será genial para el mercado porque Irán no tendrá un arma nuclear. Será genial para el mercado, debería ser la mejor cosa que le haya pasado al mercado. Irán no tendrá un arma nuclear, que era una gran amenaza para la humanidad”, declaró en una breve conversación telefónica con The Wall Street Journal (WSJ).

El WSJ también informó que Trump mantuvo conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el jueves —incluyendo momentos previos a los ataques— y que prevé volver a hablar con él este mismo viernes.

Publicación en Social Truth

El presidente estadounidense dejó entrever que su equipo ya tenía conocimiento de los planes israelíes.

“¿Aviso? No fue un aviso. Fue: sabemos lo que está pasando”, dijo Trump cuando se le preguntó con cuánta antelación Estados Unidos fue informado del ataque.

Lo más leído hoy:

Según el mandatario, la operación fue “un ataque muy exitoso, por decirlo suavemente”.

A pesar del intercambio diplomático, el secretario de Estado Marco Rubio aclaró que Washington no participó ni prestó ayuda directa en los bombardeos.

La administración estadounidense insiste en que su objetivo sigue siendo evitar una escalada del conflicto y retomar las negociaciones nucleares con Teherán.

Los ataques aéreos israelíes marcaron un nuevo punto álgido en las tensiones regionales, luego de semanas de estancamiento en las negociaciones nucleares y amenazas cruzadas entre Teherán y Tel Aviv.

Se trata de una operación considerada por analistas como una de las más audaces de Israel en territorio iraní en años recientes.

La ofensiva habría tenido como objetivo instalaciones militares presuntamente vinculadas al programa nuclear iraní. Hasta el momento, Irán no ha emitido una respuesta militar directa, pero ha condenado los hechos en foros internacionales.

Preguntas frecuentes sobre los ataques de Israel a Irán y la postura de Trump