Aroldis Chapman dispuesto a jugar el Clásico con Gran Bretaña

Vídeos relacionados:

El cerrador cubano de los Boston Red Sox Aroldis Chapman confesó que fue llamado por Gran Bretaña para jugar en el próximo Clásico Mundial y dijo estar dispuesto.

“Me llamaron de Gran Bretaña para jugar”, dijo a Swing Completo el supersónico holguinero.

Chapman explicó que pese a estar dispuesto quisiera ver cómo termina su temporada con Boston.

Yo no les di el 100% de si podré jugar. Recuerda que voy a ser agente libre la próxima temporada y no sé qué va a pasar. Pero les dije que estoy disponible para estar dentro del roster y que antes de dar el sí definitivo de que voy a jugar, necesito esperar que salga mi próxima temporada en la Agencia Libre”, explicó.

Asimismo, en la entrevista a Daniel de Malas, Chapman aseguró que también lo contactaron extraoficialmente del team USA.

“También me contactaron del equipo de Estados Unidos. Aunque solamente fue para saber si yo estaba disponible para jugar con ellos si me invitaban. No fue oficial”, afirmó.

Lo más leído hoy:

Chapman ya cumple su temporada número 16 en la Gran Carpa y con Boston ha estado intratable. En 29 innigs, archiva 39 ponches, un WHIP de 0.86, promedio de carreras limpias de 1.55 y 12 salvados en 32 juegos. Asimismo, tiene una foja de 3 ganados y 2 perdidos.

El VI Clásico Mundial de Béisbol se disputará en marzo de 2026, y la selección de Cuba enfrentará una primera ronda extremadamente competitiva en Puerto Rico dentro de lo que muchos califican como “la llave de la muerte”, junto, al local, Canadá, Panamá y Colombia. En la V edición, la inclusión de peloteros de MLB en el equipo del régimen causó una gran polémica en la comunidad del exilio cubano.

Recientemente, el acomodador de Toronto, Yariel Rodríguez confesó que le encantaría volver a jugar un Clásico Mundial con el equipo Cuba.

“Quisiera volver a jugar con Cuba en un Clásico”, dijo también en entrevista al medio independiente Swing Completo.

“Para mí sería un placer volver a compartir con un equipo Cuba, porque en verdad lo que se vive ahí con tus compañeros, ese ambiente que se vive ahí. No lo vuelves a vivir nunca. Para mí ese Clásico, ese ambiente, ese gran olfato de querer ganar, de compartir con los amigos, es muy importante”, comentó el pitcher acomodador de los Toronto Blue Jays.

Preguntas frecuentes sobre la participación de Aroldis Chapman en el Clásico Mundial de Béisbol 2026