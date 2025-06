Vídeos relacionados:

Cristiano Ronaldo volvió a encender las redes sociales, pero esta vez no fue por un gol de último minuto ni una hazaña en la cancha. El astro portugués compartió una foto en Instagram junto a su hijo mayor, Cristiano Jr., y aunque ambos lucen sus abdominales en el gimnasio, lo que realmente acaparó la atención fueron… ¡las uñas de los pies del delantero!

Sí, como lo lees. CR7 posó sin camiseta, en bermudas y descalzo, dejando al descubierto que lleva las uñas de los pies pintadas de negro. Un detalle inesperado que no tardó en convertirse en tema de conversación entre sus millones de seguidores. “¿Te pintaste las uñas, GOAT?”, preguntaban unos, mientras otros se limitaban a dejar emojis de sorpresa o mensajes algo más críticos.

Aunque es la primera vez que se ve a Cristiano con esmalte en los pies, esta tendencia no es nueva entre los famosos. Figuras como Harry Styles o Bad Bunny también han mostrado sus uñas pintadas en público, y cada uno con su propio estilo.

Como era de esperarse, Cristiano no ha dado ninguna explicación al respecto. Él simplemente subió la foto y escribió “De tal padre tal hijo”, destacando el parecido físico y la rutina de entrenamientos que comparte con su hijo. Lo importante para él parece ser el orgullo de ver a su primogénito crecer fuerte y disciplinado, como él.

Lo cierto es que cada movimiento de CR7, por pequeño que sea, tiene eco inmediato. Con más de 600 millones de seguidores en Instagram, cualquier detalle —hasta el color de sus uñas— se convierte en tendencia. Y aunque muchos se lo tomaron con humor, otros no ocultaron su sorpresa: “No me lo esperaba”, escribieron algunos. ¡Y vaya si no!

Mientras tanto, Cristiano disfruta de unas merecidas vacaciones con su familia y sigue firme como figura de la selección portuguesa. Aunque todavía se desconoce cuál será su siguiente paso en el fútbol, lo que no cambia es su habilidad para mantenerse en el centro de atención, incluso sin tocar el balón.

