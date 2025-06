No es Miami vs Madrid: es el PSOE camino a La Habana

El PSOE madrileño ha decidido escupir para arriba. Su reacción ante el video de una cubana en Miami saludando emocionada a Isabel Díaz Ayuso no solo fue arrogante y torpe, sino que reveló, una vez más, la hipocresía y ceguera selectiva de un partido que prefiere ver fantasmas en la derecha antes que dictaduras en la izquierda.

La mujer, identificada como Norma, saludó a la presidenta madrileña con entusiasmo y, entre lágrimas, le lanzó una pregunta directa: "¿Cuándo van a sacar a Pedro Sánchez del poder?". No fue una escena fabricada ni una consigna partidista: fue el grito genuino de una emigrada que conoce, en carne propia, los efectos de un gobierno que avanza hacia el autoritarismo disfrazado de progresismo.

¿Y qué hace el PSOE madrileño? Responde con desprecio, diciendo que en España las mujeres se jubilan con dignidad y no temen enfermarse. Lo que el PSOE no quiere ver es que esa mujer no huyó de Madrid a Miami. Huyó de La Habana. Y no lo hizo porque le gustara el aire acondicionado del Dolphin Mall, sino porque el comunismo cubano, ese que ellos miman y toleran, la expulsó de su propia tierra.

¿Dónde está la dignidad de los ancianos cubanos que no tienen una pensión decente, ni pueden alimentarse adecuadamente, ni acceder a servicios médicos o medicamentos? El problema no es Miami. El problema es Cuba. Y cada vez que un socialista español relativiza esa realidad, blanquea una dictadura y pisotea el testimonio de quienes la han sufrido.

La comparación, por tanto, no es Miami vs Madrid. Es La Habana vs Madrid. Porque lo que Norma vio en Ayuso no fue una estrella de rock, sino un antídoto. Y lo que ve en Pedro Sánchez, muchos lo vemos también: un camino lento, pero constante, hacia la cubanización del poder, donde el disenso se criminaliza y el Estado se convierte en dueño de nuestras vidas: más control, más propaganda, menos libertad.

El PSOE debería dejar de burlarse de quienes escaparon de un infierno. Y empezar a preguntarse por qué tantos cubanos, venezolanos y nicaragüenses ven en su proyecto político un eco de aquello que juraron no volver a vivir.