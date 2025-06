Conductor lesionado tras choque entre un camión y un Geely en Holguín

Vídeos relacionados:

Un accidente de tránsito ocurrido este martes en la carretera de Guardalavaca, provincia de Holguín, dejó como saldo un conductor lesionado.

El siniestro involucró un automóvil Geely blanco y una camioneta amarilla, según imágenes difundidas por el usuario Pedro Domínguez en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”.

Publicación de Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

El Geely era conducido por el Pastor Yerandis, miembro de la iglesia de Yaguajay, Chorro de Maíta, afiliada a las Asambleas de Dios. De acuerdo con reportes locales, el pastor sufrió golpes en la cabeza y lesiones en una pierna y la columna, por lo que fue trasladado a un centro médico para su atención.

El conductor de la camioneta, cuya identidad no ha sido revelada, no presentó lesiones de consideración, según las primeras informaciones disponibles. Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del accidente.

Un accidente devastador

Un accidente devastador en la noche del pasado viernes 20 de junio en el kilómetro 2 de la carretera a Luis Lazo, en Pinar del Río, cuando el conductor de una rastra perdió el control del vehículo y se estrelló contra un grupo de personas que se encontraban en la acera frente a una vivienda.

El trágico suceso dejó cuatro personas fallecidas. Las víctimas mortales han sido identificadas como: Miliany Pérez Javier, 9 años; Anairis Sánchez Blanco (24, embarazada); Aliomar A. Sotolongo Alcina (21) y Deisy Javier Pérez (53)

En tanto, quedaron gravemente heridos Adalberto Rodríguez Martínez (23) y la niña Arlenis Martínez Blanco, de 10 años. Ambos permanecen ingresados.

El día 19, una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras el vuelco de una pipa cargada de aceite en el kilómetro 6 de la carretera de El Cobre, en la ciudad de Santiago de Cuba.

