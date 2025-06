La influencer cubana Rachel Arderi vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al visitar Disney Magic Kingdom, en Orlando, junto a su esposo, el reguetonero Oniel Bebeshito, sus hijos y su madre. “Mi niña interior siempre soñó con estar aquí”, escribió en un mensaje que ha tocado el corazón de miles de seguidores.

Con orejas de Minnie, castillo de fondo y una gran sonrisa, Rachel compartió varias fotos del viaje familiar que representa mucho más que unas simples vacaciones. "Para muchos puede parecer una bobería, pero para una niña que se crió lejos de tantas posibilidades, esto significa mucho", confesó, dejando claro que este viaje tenía una carga emocional muy especial.

El momento fue aún más conmovedor cuando la influencer mostró en sus historias a su mamá llorando de emoción durante uno de los espectáculos del parque. “Mamá es como yo… bueno, yo como ella. Demasiado sensibles”, escribió entre risas. La imagen, con la señora visiblemente conmovida, ha enternecido a sus seguidores.

"Hoy estoy aquí, con mis dos hijos en brazos, dándoles lo que a mí no me pudieron dar y me hace tan feliz", añadió Rachel, agradeciendo la posibilidad de compartir esta experiencia con las personas que más quiere. La emoción fue colectiva: hijos, abuelos y padres viviendo juntos por primera vez la magia de Disney.

Rachel Arderi también expresó un deseo: que otros padres puedan, como ellos, convertir en realidad los sueños de sus hijos. Y lo hizo con un mensaje lleno de ilusión: "Deseos que todos los padres como nosotros puedan hacerle a sus niños todos sus sueños realidad".

Rachel y Bebeshito forman una de las parejas más queridas entre los cubanos en redes sociales. Más allá del brillo y los viajes, su cercanía con la familia y sus orígenes sigue siendo uno de los aspectos que más valoran sus seguidores, que celebran cada paso de esta joven madre que no olvida a la niña que un día soñó con Disney.

Lo más leído hoy:

Preguntas Frecuentes sobre Rachel Arderi y su Visita a Disney