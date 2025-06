Karol G celebra el éxito de su álbum "Tropicoqueta" a una semana de su lanzamiento: "Ha sido mágico"

La estrella colombiana Karol G está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera con el lanzamiento de su nuevo álbum Tropicoqueta, que en apenas una semana ha conquistado al público y se ha convertido en todo un fenómeno musical.

"Hoy se cumple una semana del lanzamiento de Tropicoqueta. Ha sido mágico salir a hablar del álbum, ver cómo la gente está disfrutando la música, cómo todos empiezan a encontrar la canción con la que más conectan. ¡Se siente increíble estar en este álbum!", escribió emocionada la cantante en Instagram junto a imágenes de su reciente participación en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon.

Karol también agradeció al popular presentador estadounidense por su cariño y buena energía durante la entrevista: "Thank you so soo much amigo for your energy, your kindness and being always a great host. I love u... estoy feliz familia. ¡Gracias!".

En otro clip compartido en redes sociales, se puede ver a Karol G junto a Fallon promocionando "Papasito", uno de los temas más comentados y exitosos del disco, lo que demuestra la fuerza con la que el proyecto ha conectado con su audiencia internacional.

Con Tropicoqueta, Karol G vuelve a posicionarse como una de las artistas latinas más influyentes del panorama musical actual, combinando ritmos tropicales, letras cargadas de empoderamiento y una puesta en escena que refuerza su autenticidad artística.

