Laritza Bacallao sorprende cantando en inglés a capella y le llueven los elogios: "Una de las mejores voces de Cuba"

La cantante cubana Laritza Bacallao dejó boquiabiertos a los seguidores del podcast Baby Lores On Air, con su poderosa voz en una interpretación a capella y en inglés que rápidamente captó la atención en redes sociales.

Durante la entrevista con el también artista Baby Lores, Laritza se animó a cantar el clásico “You Make Me Feel Like (A Natural Woman)” de Aretha Franklin, sin acompañamiento musical, evidenciando su talento natural y dominio vocal. El momento sorprendió tanto al anfitrión como a los internautas, que no tardaron en reaccionar con entusiasmo.

Pero la demostración no terminó ahí. Laritza también improvisó sobre los acordes del piano de "On The Radio", el icónico tema de Donna Summer, y "My Heart Will Go On" de Celine Dion interpretándolos con una soltura que dejó claro por qué muchos la consideran una de las grandes voces de la música cubana actual.

“Una de las mejores voces de Cuba”; “Eso sí es tener talento wow wow wow”; “Talento, voz potencial, carisma, naturalidad y muchas cualidades más que son las que hacen a esta gran mujer, a esta gran cantante”; “Madre mía qué voz”; “Ahí sí hay voz y talento bendiciones”; “La mejor voz femenina de la música cubana en estos momentos”; “¡Derroche de talento! ¡Grandísima!”; “La mejor de las cubanas qué voz e interpretación, fuera de serie”; “Eso es talento, voz y todo lo demás que de verdad es una buena cantante y verdadera artista”, fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas al escuchar su potente voz.

Con esta aparición, Bacallao reafirma su versatilidad y carisma, consolidándose como una de las artistas más queridas y admiradas por la comunidad cubana dentro y fuera de la Isla. Laritza continúa en Estados Unidos llevando a cabo una serie de presentaciones con las que busca seguir conquistando al público.

