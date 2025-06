Arrestan al hombre que se hizo pasar por policía para asaltar a un cubano en Houston

Un hombre de 39 años fue arrestado en Houston tras hacerse pasar por un alguacil estadounidense para asaltar a un cubano frente a su negocio familiar.

El detenido, identificado como Jonathan Prince, enfrenta cargos por robo y suplantación de un servidor público, luego de protagonizar un intento de robo armado que pudo terminar en tragedia, informó ABC 13.

El ataque ocurrió en el oeste de Houston, en los alrededores de Gessner y Harwin, donde Prince irrumpió con uniforme y arma desenfundada contra Javier Reyes, un inmigrante cubano que sacaba la basura en su licorería. “Me gritó: ‘¡Soy la policía! ¡Tírate al suelo!’”, recordó Reyes.

La situación se tornó aún más violenta cuando el agresor reveló sus verdaderas intenciones. “Cuando me tuvo en el suelo, me dijo: ‘Es un robo. No soy policía’. Me puso la pistola en la cabeza y me dijo: ‘Puedo matarte ahora mismo’”, relató la víctima.

Desde el interior del local, su esposa observaba todo en silencio. “En la parte trasera del liquor no se escucha nada. Gracias a Dios me di cuenta de lo que estaba pasando”, escribió ella en Instagram. Sin dudarlo, tomó su arma, que había colocado bajo la caja registradora, y salió a defenderlo.

La mujer disparó varias veces, hiriendo al asaltante y obligándolo a huir. “Todo pasa muy rápido y la verdad uno no sabe por lo que te den los nervios. Pero yo sé en la zona que estamos y por eso siempre ando armada”, relató.

El atacante dejó atrás su pistola, los zapatos. Uno de los disparos alcanzó a Prince, quien logró escapar en un vehículo rojo.

El asalto fue registrado por cámaras de seguridad y generó alarma en la comunidad cubana de Houston, especialmente por el uso del uniforme de alguacil, en un contexto donde persisten temores por redadas migratorias y detenciones arbitrarias. Reyes reconoció que, al principio, pensó que se trataba de una operación real.

Tras el incidente, la policía detuvo brevemente a la pareja, pero no enfrentan cargos. “Gracias a Dios no tenemos cargos ninguno, todo fue en defensa personal”, explicó ella en otra publicación. “Hoy tenemos muchas cosas más claras y es el motivo por el cual les comparto todo”.

En sus redes sociales, compartió un mensaje directo a quienes viven en zonas vulnerables.

Aunque el arresto del agresor representa un paso hacia la justicia, la pareja cubana aún no ha logrado superar el trauma. “No hemos regresado a la tienda”, confesaron.

Prince compareció este lunes ante un juez. Las autoridades continúan investigando si hay otros implicados en el intento de robo.

