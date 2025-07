"Do you love me?": Así fue la romántica propuesta de matrimonio del influencer Carnota a su novia Laura Lezcano

Carnota sorprendió a su novia Laura Lezcano con una romántica propuesta de matrimonio a orillas del mar. La escena estaba decorada con una alfombra roja, flores, corazones y velas, y en el centro había un gran corazón hecho con rosas. Carnota llevaba una camisa con el mensaje "Do you love me?" y opciones tipo test, destacando la respuesta afirmativa. Laura, emocionada, dijo que sí y mostró un anillo de compromiso con una piedra central ovalada.