Maluma volvió a calentar las redes con un video que subió a su cuenta de TikTok, donde aparece bailando sin camiseta un fragmento de su próxima canción, "Bronceador", acompañado del reguetonero puertorriqueño Lenny Tavárez. Aunque el tema aún no se estrena oficialmente, el ritmo pegajoso y el derroche de sensualidad bastaron para volverlo viral.

En el clip, ambos artistas mueven las caderas al ritmo de un tema veraniego que ya se postula como canción del verano. Pero fue Maluma quien se robó todas las miradas: torso al aire, sonrisa traviesa y una actitud que dejó a sus seguidores suspirando. La química entre los dos provocó que más de uno pidiera una colaboración completa, aunque con ese fragmento parece que ya hay suficiente material para verlo en bucle.

Los comentarios no se hicieron esperar, pero uno en particular resume el fervor colectivo: “Maluma es el Chayanne de nuestra generación”. ¿Comparación arriesgada? Tal vez. ¿Reacción exagerada? También. Pero si alguien combina baile, carisma, abdominales y fans incondicionales… es Maluma, baby.

Algunos usuarios soltaron frases como “Esto no puede ser gratis”, “Se me juntaron los novios”, y hasta “¿Cómo me tatúo un video?”. Otros fueron más directos: “Maluma, ya suéltala”, en referencia a "Bronceador", que suena a éxito antes de ver la luz oficialmente.

El cantante colombiano viene dejando pistas de este nuevo sencillo desde que aterrizó en Cartagena para grabar el videoclip. Según ha dicho en sus redes, la canción será lanzada en función del revuelo que generen sus adelantos. Y con miles de comentarios en pocas horas, parece que la misión está cumplida.

Maluma hace lo que mejor sabe: seducir bailando, filtrar música a su manera y confirmar que, en 2025, el corazón de muchas generaciones sigue latiendo al ritmo de sus canciones.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el video viral de Maluma en TikTok