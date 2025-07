Dos policías y un sospechoso heridos en balacera en Miami-Dade

Una investigación por un vehículo robado terminó este miércoles en un tiroteo en North Miami, dejando a un sospechoso herido de bala y a dos oficiales de policía con lesiones leves, según confirmaron autoridades locales.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:15 p.m. en el bloque 400 del Noreste de la calle 137, en el estacionamiento de un complejo de apartamentos, cuando oficiales de la Policía de North Miami localizaron un vehículo reportado como robado. Al solicitar refuerzos, unidades de la Oficina del Sheriff del Condado Miami-Dade acudieron a la escena, como reportó CBS Miami.

Durante la intervención, se produjo un intercambio de disparos. Un hombre, sospechoso de estar vinculado con el auto robado, fue alcanzado por múltiples disparos y trasladado a un hospital para recibir atención médica. Su estado de salud no ha sido divulgado.

La jefa de la Policía de North Miami, Cherise Gause, confirmó que dos oficiales de su departamento resultaron heridos, pero aclaró que no fueron alcanzados por disparos. “Un sujeto masculino fue impactado por múltiples disparos. Fue transportado al hospital para tratamiento médico. Dos oficiales de North Miami resultaron heridos”, dijo la jefa policial a Local 10 News.

Además, indicó que aún se desconoce qué ocurrió exactamente antes del tiroteo y si los sospechosos estaban armados. “No tenemos esa información por el momento”, respondió Gause ante preguntas sobre si los detenidos dispararon sus armas.

Según reportes de testigos, el incidente habría comenzado con una persecución de un auto robado. Señalan que el conductor del vehículo intentó ingresar en una entrada de auto sin detenerse, mientras una mujer saltaba del coche. Algunos aseguran que un oficial pudo haber estado en la trayectoria del vehículo antes de que se escucharan los disparos. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

En total, dos personas fueron detenidas. Hasta la noche del miércoles, no se había revelado su identidad ni si enfrentan cargos, según informó Telemundo 51.

Como es protocolo en este tipo de hechos, el tiroteo está siendo investigado por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE). La Policía de North Miami comunicó que no existe una amenaza activa para el público, aunque la escena permaneció acordonada por varias horas con una importante presencia policial.

Vecinos del área expresaron su preocupación por la frecuencia de hechos violentos en la zona. “Esta área es muy, muy peligrosa. No es segura para los niños”, dijo una residente al canal CBS Miami. Otro vecino comentó que ya no le sorprende: “No me afecta, ya es lo normal”, expresó, añadiendo que había estado atrapado en su casa por más de tres horas debido al operativo.

La policía ha pedido la colaboración del público. Cualquier persona con información sobre este caso puede comunicarse con el Departamento de Policía de North Miami, el FDLE o Crime Stoppers al (305) 471-TIPS.

