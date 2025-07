Cubana de Nebraska cuenta su mala experiencia en Miami: "Qué forma tan fea de tratar a la gente”

Una cubana residente en Nebraska compartió en redes sociales las razones por las que algunas cosas de Miami no le gustaron, especialmente el trato que recibió en varias tiendas donde fue a comprar durante su visita a la ciudad.

En un video publicado en su cuenta de TikTok (@yai_lent), la joven expuso que uno de los aspectos que más le molestó fue la actitud de algunas empleadas cubanas en cadenas de supermercados como Presidente y Sedano’s.

“Oye, qué mal te tratan las cubanas cuando vas a Presidente o Sedano’s. Es una mala forma, como si la tienda fuera de ellas. Les molesta atenderte”, dijo. Contó que en una ocasión pidió ver algunos perfumes y la dependienta mostró una actitud grosera al mostrarle los productos, aparentemente molesta por su petición.

Según narró, también vivió una situación incómoda cuando se acercó a una caja que pensó que estaba habilitada y fue reprendida de mala manera por una trabajadora: “Me dice: ‘¿Tú no ves que está pagado el cartel?’ Yo me quedé así… yo no lo había visto”.

La cubana comparó esa experiencia con la forma en que, asegura, se comportan las empleadas en los comercios de Nebraska, donde vive actualmente. “Las gringas son súper decentes, súper educadas, te tratan con tremenda delicadeza”, expresó.

“Me encanta Miami, pero estas fueron las cositas que a mí no me gustaron realmente”, concluyó en su video, que acumula miles de visualizaciones y comentarios divididos en TikTok.

