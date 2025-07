Un joven cubano protagonizó un emotivo reencuentro familiar que se ha vuelto viral en TikTok tras sorprender a su madre en Cuba, luego de casi tres años sin poder verla. Marlon Gargallo Rivery (@marlon.gargallo.r) llegó disfrazado y, con la ayuda de una cómplice, logró conmover no solo a su madre, sino a miles de usuarios que han reaccionado con lágrimas y nostalgia.

“Así sorprendí a mi mamá en Cuba. Casi 3 años sin poder abrazarnos. Gracias Dios por esta oportunidad de poder pasar tiempo juntos”, escribió el joven en la descripción del video publicado en su cuenta, acompañado de etiquetas como #reencuentro y #Cuba.

El momento inicia cuando una mujer toca la puerta y le dice a la madre: “Hay un hombre que dice que vino a bendecirte”. Al abrir, ella ve a un supuesto desconocido vestido con una túnica, y él le entrega algo. Segundos después, ella le empieza a quitar el disfraz y en cuanto descubre de quién se trata se lanza a los brazos de su hijo.

La escena ha despertado una oleada de reacciones entre los internautas, muchos de ellos también cubanos emigrados, que comparten el dolor de la separación familiar. “No los conozco pero he llorado y me he reído. Repetí el video no sé cuántas veces… yo llevo 6 años sin poder ir”, escribió una usuaria. Otros añadieron:

“Llorar por desconocidos es mi pasión”

“Yo tengo que dejar de llorar por las emociones de otros”

“Ese abrazo cura el alma”

“Solo las madres, cuando tenemos los hijos lejos, sabemos cuánto falta nos hace ese abrazo”

El propio Marlon respondió con afecto a muchos de los comentarios, reconociendo que ese momento fue una bendición para ambos: “Abrazar a tu gente es un placer enorme. Ese abrazo recarga las pilas para seguir adelante”.

El video ha capturado uno de esos instantes que, pese a su sencillez, reflejan con fuerza el dolor de la emigración y el valor incalculable de los afectos. En medio de tantas despedidas forzadas, este reencuentro, entre risas, lágrimas y disfraces, devuelve algo de esperanza a quienes sueñan con repetir ese abrazo.

