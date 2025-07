Miami Beach da luz verde a una medida que alegrará a muchos en la playa

Playa en Miami (Imagen de referencia) Foto © CiberCuba

Por primera vez en su historia, la ciudad de Miami Beach permitirá legalmente la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en algunas de sus playas públicas.

El cambio -recibido con entusiasmo por muchos residentes y turistas, pero también con escepticismo por parte de algunos funcionarios locales-forma parte de un programa piloto aprobado la pasada semana por la Comisión de la ciudad, con una votación de 5-2.

“Simplemente estamos tratando de emular a las grandes playas del mundo, eso es parte de nuestra visión”, explicó la comisionada de Miami Beach, Kristin Rosen González, en declaraciones recogidas por Local10.

¿En qué consiste el programa?

El plan aprobado autoriza por un año la venta regulada de bebidas alcohólicas en dos zonas específicas del litoral: frente a Lummus Park y en la playa a la altura de la 21st Street.

Ambas áreas están bajo concesión de los Boucher Brothers, una empresa con una larga trayectoria como proveedor oficial de servicios de playa en la ciudad.

La medida les otorga a ellos, y únicamente a ellos, la licencia para vender directamente sobre la arena cerveza, vino y bebidas mezcladas, todos los días entre las 11:00 a. m. y las 6:00 p. m., según explicó Rosen González.

Los detalles del menú están aún en fase de desarrollo.

“Me ahorra tener que caminar diez o cinco minutos hasta el bar de playa más cercano; en lugar de eso, puedo tomarlo mientras estoy sentado”, celebró Henry Kogan, citado por Local10.

Ingresos para la ciudad y preocupaciones por el orden

El incentivo económico no es menor. Miami Beach recibirá un mínimo garantizado de 250,000 dólares anuales por este programa, además de una participación de entre el 18 y el 20 % de todas las ventas de alcohol, según confirmó la comisionada Rosen González.

El dinero podrá destinarse a educación, cultura y organizaciones sin fines de lucro.

Sin embargo, el debate no ha estado exento de tensiones.

Algunos funcionarios y residentes expresaron inquietudes sobre el impacto en la seguridad pública, el orden en la playa y la limpieza urbana.

“Damos un paso adelante, pero luego retrocedemos tres. Esto no se alinea con la dirección que queremos tomar en términos de seguridad pública”, afirmó el comisionado Alex Fernández, uno de los votos en contra, según informó CBS News.

Fernández subrayó que, si bien la ciudad podría beneficiarse económicamente, los riesgos de consumo excesivo, altercados o basura en la arena, podrían pesar más que las ganancias.

El dilema de lo "no regulado"

Un argumento recurrente entre los defensores del programa es que la legalización permitirá controlar mejor lo que ya sucede en la práctica.

El comisionado Joe Magazine -quien votó a favor- destacó que el alcohol ya circula en las playas, pero muchas veces de forma clandestina y sin supervisión.

“Prefiero tener algo regulado que tener cosas que se vendan… margaritas vendidas desde las mochilas de la gente”, comentó Magazine durante una audiencia en junio.

Según el jefe de policía de Miami Beach, Wayne Jones, en 2024 se registraron 151 arrestos relacionados con ventas no autorizadas de alcohol en la playa.

Turistas como Lola Mason, visitante habitual desde Texas, también han manifestado su desconfianza ante los vendedores ambulantes no regulados.

“Nunca lo he comprado porque no sé con qué lo preparan. Y si el alcohol es de verdad alcohol. Y si no le han añadido nada”, declaró a la prensa local.