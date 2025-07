Un video publicado en TikTok por la usuaria @daylene_perez_08 ha tocado una fibra sensible entre miles de personas, especialmente entre quienes han tenido que dejar atrás a sus mascotas al emigrar. La grabación muestra el momento exacto en que un joven cubano se reencuentra con su perro tras dos años de separación.

La escena transcurre en lo que parece ser una terminal de aeropuerto. El perro, un husky con pinta de actor principal, no deja de saltar y rodear con sus patas al dueño. No hay palabras, pero tampoco hacen falta: el lenguaje corporal lo dice todo. ¡Lo reconoció en cuanto se acercó!

Lo que tal vez no esperaban los protagonistas del video era la avalancha de gente que se sentiría reflejada. Entre los más de 700 comentarios, abundan los que preguntan cómo logró llevarse al perro. “¿Puedes explicar cómo hiciste?”, “¿Cómo lo lograste?”, “Por favor, necesitamos un video contando todo”, se repite una y otra vez, en diferentes tonos de urgencia.

También hay quienes comparten historias tristes. Una usuaria escribió: “No tuve tiempo de traer la mía, murió de tristeza, no me lo perdono”. Otra contó que su perrito falleció solo dos meses después de haber emigrado. Y entre tanto dolor contenido, hay recuerdos que reconfortan: “Cuando regresé a Cuba después de cinco años, mi perro fue el primero que salió disparado a recibirme”.

Entre lágrimas y suspiros, muchos coincidieron en lo mismo: los animales no olvidan. “Tengo miedo de que no me reconozca”, confesó una joven. Otra le respondió con seguridad: “Claro que sí. Ese amor no se borra”. Y así, entre dudas y esperanzas, el video fue desatando una especie de conversación colectiva sobre la conexión entre humanos y mascotas.

La publicación se ha convertido en una suerte de desahogo emocional para migrantes cubanos que sueñan con reencontrarse con sus animales. Algunos comentan que ya lo lograron, otros que aún están buscando cómo. Pero todos, sin excepción, coinciden en que no se trata solo de un reencuentro: es cerrar un capítulo pendiente.

Porque si algo dejó claro este abrazo entre humano y perro, es que hay vínculos que no entienden de tiempo, distancia ni papeles de aduana. Y aunque la vida cambie de país, de idioma o de rutina, ese amor sigue esperando con las patas listas para saltar.

