Rachel Arderi arranca suspiros con el cabello rizado y un look de infarto: "Me encanta que se muestre así, real"

La modelo e influencer cubana Rachel Arderi subió la temperatura en redes sociales con un video donde no solo mostró cómo logra sus espectaculares rizos, sino que además deslumbró con un vestido entallado que dejó al descubierto su espalda y realzó su figura.

En el clip, publicado en su Instagram, la joven compartió su rutina para lograr unos rizos definidos que, según sus propias palabras, fueron el centro de atención en un post anterior.

La influencer presumió el resultado final de su peinado con un baile coqueto frente al espejo que publicó en sus historias, enfundada en un vestido beige de corte ceñido que destacó su silueta, dejando claro que, además de carisma, sabe cómo lucir imponente.

Captura Instagram / Rachel Arderi

“Un tin repa na' má”, le comentó una seguidora entre risas, a lo que Arderi respondió con orgullo: “¡Yeeaaa mami, somos cubanas! La que no lo es, no sabe lo que es la sazón”, y con mucha picardía agregó: “Sí soy repa, muyyy гера, ustedes no me conocen bien todavía”.

Captura Instagram / Rachel Arderi

Sus seguidores no tardaron en elogiar su belleza natural y por supuesto esos rizos que le quedaron hermosos: “Me encanta que se muestre así, real sin tanta postalita. Rachel mami yo te adoro y así el doble”; “Muy bonita, te quedaron súper chidos los rizos”; “Te quedaron hermosos esos rizos. Tu cabello brilla tanto como tú”; “Te quedan hermosos, un cambio de look espectacular en ti”; “Hermosa, bella, divina como siempre reina, sigue creando contenido como este que a tus seguidores les encanta”.

Rachel gana terreno justamente cuando se muestra sin filtros y con autenticidad, pues logra conectar con quienes la siguen.