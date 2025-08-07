Lo que se venía cocinando desde hace meses por fin se hizo realidad. El cubano Oniel Bebeshito y el dominicano El Alfa El Jefe se unieron oficialmente en un set de grabación para una colaboración musical que mezcla reparto y dembow que ya está dando de qué hablar… incluso antes de su estreno.

En las imágenes, compartidas por Bebeshito en Instagram, se les ve bailando rodeados de bailarinas, luces de estudio y dos autos de lujo que captaron todas las miradas: uno verde fosforescente y otro rojo encendido. El videoclip tiene todos los ingredientes del género urbano: brillo, ritmo, presencia escénica y mucha expectativa.

El propio Bebeshito avivó la emoción con una frase breve, pero contundente: “CUBA y REPÚBLICA DOMINICANA. Nos vemos en el Kaseya. UFFFFF”.

Con eso se refería al concierto que ofrecerá este fin de semana en el Kaseya Center de Miami, uno de los escenarios más relevantes de la ciudad. Allí podría presentarse por primera vez esta esperada colaboración con El Alfa. ¿Estará el dominicano entre los invitados sorpresa? Habrá que esperar para saberlo.

La publicación generó miles de reacciones y una avalancha de comentarios. Para muchos seguidores, se trata de un momento clave en la carrera de Bebeshito, que consolida su ascenso internacional. Lo llamaron “el más duro”, celebraron que “se fue mundial el reparto” y lo alentaron a “seguir poniendo la bandera en alto”.

El junte con El Alfa también despertó bromas y recuerdos. Algunos no olvidan que el dominicano había insinuado su retiro, y otros simplemente aplaudieron la unión entre Cuba y República Dominicana. Comentarios como “una mezcla prometedora” o “al fin algo diferente” reflejan la expectativa que ha generado el proyecto.

También llegaron mensajes de apoyo desde dentro del género urbano. Lenier, Yomil y Alex Duvall felicitaron públicamente a Bebeshito, sumándose a una lista cada vez más larga de colegas que reconocen su momento y lo acompañan en su crecimiento artístico.

Un junte anunciado

La colaboración entre Bebeshito y El Alfa no tomó por sorpresa a quienes siguen de cerca sus carreras. Ambos habían adelantado hace meses que algo se estaba gestando, y ahora ese anuncio se materializa en imágenes que han recorrido las redes.

Por ahora no se ha revelado la fecha oficial de estreno del tema, pero si algo ha quedado claro es que la combinación Cuba–RD ya tiene la atención del público… y la pista lista para encenderse.

Preguntas frecuentes sobre la colaboración entre Oniel Bebeshito y El Alfa